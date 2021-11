OMG: महिला के हाथों में नजर आयी डरावनी मकड़ी, लोग फिल्मी 'राक्षस' से करने लगे तुलना!

द रेप्टाइल जू के नाम से फेमस इंस्टाग्राम हैंडल पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें बेहद डरावनी मकड़ी लोगों का ध्यान खींच रही है. वीडियो में महिला ने अपने हाथों में इस मकड़ी को पकड़ा (Black Spider in Woman's Hand) हुआ है. ये दिखने में बेहद डरावनी है और एक फिल्मी राक्षस की तरह लग रही है. लोग इस मकड़ी की तुलना अंग्रेजी फिल्म सीरीज 'हैरी पॉटर' (Harry Potter Spider viral video) में नजर आयी एक मकड़ी से कर रहे हैं जो राक्षस बनी थी. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

दुनिया में कई विचित्र तरह के जीव (Weird Animals of the world) होते हैं जिनके बारे में जानकर लोग दंग हो जाते हैं. कई बार ये जीव इतने खौफनाक नजर आते हैं कि इन्हें देखने वाले लोग डर के कांपने लगते हैं. हाल ही में एक महिला ने ऐसे ही राक्षस से लोगों को रूबरू कराया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. वायरल हो रहे वीडियो में महिला के हाथ में बेहद बड़ी सी काले रंग की मकड़ी (Black Spider in Woman’s Hand video) नजर आ रही है जिसकी तुलना लोग फिल्मी राक्षस से कर रहे हैं.

जे ब्रीवर हैं ‘द रेप्टाइल जू’ के मालिक

आपको बता दें कि ‘द रेप्टाइल जू’ अमेरिका (America) के जू कीपर (Zoo Keeper Video) जे ब्रीवर (Jay Brewer) का है. इंस्टाग्राम पर उनकी काफी फैन फॉलोइंग है और जू के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को 50 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. अपने अकाउंट पर जे जानवरों के साथ कई वीडियोज शेयर करते हैं. इन वीडियोज में उनका रेंगने वाले प्राणियों के प्रति प्यार दिखायी देता है. कभी जहरीले सांपों के साथ तो कभी खतरनाक मगरमच्छ के साथ या फिर बड़ी सी छिपकली के साथ उनके वीडियो काफी पॉपुलर होते हैं.

पहले भी वायरल हो चुका है मकड़ी के साथ खतरनाक वीडियो

कुछ दिन पहले जे ने एक वीडियो शेयर किया था जो काफी चौंकाने वाला था. जे के मुंह में एक बड़ी टैरेंट्यूला मकड़ी (Tarantula Spider in Zoo Keeper Mouth) नजर आ रही है. हैलोवीन त्योहार के मौके पर उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उनके मुंह के अंदर एक मकड़ी रहती है और जैसे ही वो मुंह खोलते हैं वैसे ही मकड़ी उनके मुंह से बाहर निकल आती है.