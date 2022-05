VIDEO: अचानक सोफे में हुआ 'विस्फोट' और हवा में उछल गया शख्स, बम फटने जैसी थी धमाके की आवाज!

सोशल मीडिया अजीबोगरीब वीडियोज (Weird videos) का भंडार है. यहां आपको ऐसे-ऐसे वीडियोज दिख जाते हैं जो आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे और हैरान भी कर देंगे. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो खूब चर्चा में हैं जिसे देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है. इसका कारण ये है कि इस वीडियो में एक शख्स अचानक से हवा (man jump in air after blast in sofa video) में उड़ गया मगर हवा में उड़ने जो कारण था वो चौंकाने वाला था.

अजब-गजब वीडियोज के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @AwardsDarwin_ पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इस वीडियो (man sitting on sofa jump in air) में दिखाया गया है कि कैसे दुर्घटनाएं कभी भी, और कहीं भी हो सकती हैं. वीडियो में एक शख्स आराम से सोफे (Blast in sofa man jump in air) पर बैठा दिख रहा है मगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि उसे भयंकर चोट आ जाती है.

सोफे पर बैठे-बैठे अचानक हवा में उछल गया शख्स

शख्स की जगह पर एक काले सोफे पर बैठा है. उसके ठीक बगल में एक दूसरा व्यक्ति है और उसके सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है. तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. तभी सोफे पर बैठा एक शख्स उसपर आगे पीछे होता है और अपने बगल से कोई कपड़ा निकालने लगता है. उतनी देर में सोफे के अंदर से भयंकर धमाका होता है और वो उछलकर कुछ दूर पर जा गिरता है. ये पूरी घटना कुछ ही सेकेंड में हो जाती है. हर कोई दंग हो जाता है और उसे जल्दी उठाने के लिए भागता है. वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो वो कोई बम धमाका नहीं, बल्कि सोफे के अंदर भरे कुशन की हवा तेजी से बाहर निकलने के कारण होने वाला विस्फोट है. अंदर का कुशन बाहर आता है जो शख्स को हवा में ढकेल देता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 36 हजार से ज्यादा व्यूज मिले हैं जबकि कई लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. एक ने कहा कि इसे प्रजोक्टाइल मोशन कहते हैं जबकि एक शख्स तो इस दृश्य को देखकर दहाड़ मार-मारकर हंसने लगा. वहीं एक शख्स तो हैरानी से पूछ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या. एक ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि उसकी रीड़ की हड्डी नहीं टूटी. वहीं एक शख्स ने कहा कि वीडियो उसे कार के एयर बैग की याद दिला रहा है.