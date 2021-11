अनोखी ड्रिंक जिसका टेस्ट हवाई जहाज में हो जाता है और भी स्वादिष्ट! जानें क्या है कारण

दुनिया में मादक पेय का सेवन करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है. मौका चाहे कोई भी हो, लोगों को अल्कोहल पीने का बस बहाना चाहिए. अल्कोहल पीने वाले जानते हैं कि ड्रिंक्स का स्वाद (Alcoholic Drink Taste) एक दूसरे से काफी अलग होता है. पर क्या आप जानते हैं कि एक ड्रिंक ऐसी भी है जिसका स्वाद यूं तो बहुत से लोगों को पसंद है मगर आसमान (Alcoholic Drink that tastes better in aeroplane) में जाते ही इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं इस खास ड्रिंक के बारे में.

दुनियाभर में ब्लडी मैरी (Bloody Mary) के ढेरों शौकीन हैं. लोगों को ये मादक पेय का सेवन करना पसंद है. जिन्हें ना पता हो उन्हें बता दें कि ब्लडी मैरी एक तरह की अल्कोहॉलिक ड्रिंक है जो टमाटर के रस और वोडका (How is Bloody Mary Made) को मिलाकर बनायी जाती है. इस खास ड्रिंक में कई स्पाइसेज भी डाले जाते हैं जिससे इसका स्वाद बेहद तीखा हो जाता है. ये पीने में इतनी भारी होती है कि अकेले इसी को पीने से लोगों को पेट भर जाता है.

हवाई जहाज में बेहतर हो जाता है ड्रिंक का टेस्ट

जो लोग इस ड्रिंक को पीते हैं वो इसके टेस्ट से तो वाकिफ होंगे ही मगर इस ड्रिंक का टेस्ट हवाई जहाज (Bloody Mary Tastes Better in Aeroplane) में अपने आप और भी बेहतर और स्वादिष्ट हो जाता है. इसके पीछे का विज्ञान ये है कि हवाईजहाज के केबिन में सूखी हवा होती है जिसमें मीठे और नमकीन स्वाद को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है. ये दावा साल 2010 में जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट में हुई रिसर्च के अनुसार किया गया है. ट्रैवेल एंड लेजर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अगर आपको ब्लडी मैरी का नमकीन और तीखा टेस्ट जमीन पर नहीं पसंद है तो हवाईजहाज के उड़ने के दौरान आपको ये बहुत पसंद आएगी.

पैरिस में बनी थी ब्लडी मैरी ड्रिंक

आपको बता दें कि ब्लडी मैरी ड्रिंक को 100 साल से लोग पी रहे हैं और लोगों को ये बहुत पसंद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रिंक की ओरिजनल रेसेपी पैरिस (Origin of Bloody Mary) के ‘हैरिस न्यूयॉर्क बार’ को पता है जो दावा करता है कि उसी ने इस ड्रिंक को इजाद किया है. 1920 के आसपास हैरी बार के बारटेंडर फर्डिनांड ने वोडका के साथ कॉकटेल बनाने में एक्सपेरीमेंट करना शुरू किया था. उसी समय फ्रांस में अमेरिकन टोमाटो जूस कॉकटेल भी काफी फेमस हो रही थी. बार टेंडर ने इसी टोमाटो जूस में वोडका के साथ पेपर, लेमन और कुछ अन्य चीजों को मिलाकर ब्लडी मैरी को इजाद किया था.