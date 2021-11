प्लास्टिक डॉल की ऐसी दीवानगी कि शख्स ने दो बार रचाई गुड़िया से शादी! दूसरी 'पत्नी' के साथ मनाया हनीमून

कजाकिस्तान (Kazakhstan Man Plastic Doll Love) के रहने वाले यूरी तोलोचको (Yuri Tolochko) को प्लास्टिक की डॉल्स से बेहद प्यार है. उन्होंने मार्गोट नाम की डॉल से पहले शादी रचायी थी मगर रिश्तों में दरार आ जाने के बाद उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया और फिर लूना नाम की एक दूसरी डॉल से शादी (Marriage with plastic doll) कर ली. इस शादी समारोह में उनके नजदीकी लोग भी शामिल हुए थे. शादी के बाद हाल ही में वो हनीमून (Man went on Honeymoon with plastic doll wife) मनाने गए जहां अपनी दूसरी पत्नी के साथ उन्होंने रोमांटिक फोटोज शेयर कीं.