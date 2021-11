धरती की रहस्यमयी नदी जिसका हमेशा उबलता रहता है पानी! घुसते ही जानवरों की हो जाती है मौत

दुनिया में कई अजीबोगरीब चीजें (Weird Things Around The World) मौजूद हैं जिसके बारे में सब कुछ जान पाना इंसान के लिए नामुमकिन जैसा होता है. यूं तो इस धरती पर हजारों सालों से जीवन है और इंसान कई चीजों के बारे में गहराई से जान चुका है मगर आज भी ऐसी कई चीजें हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं है. आज हम आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताने जा रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि पेरू (Peru) में एक ऐसी नदी है जो साल के हर दिन, 24 घंटे, उबलती (Boiling River in Peru) रहती है?

जी हां, आपने सही पढ़ा, एक नदी जो उबल रही है. बॉयलिंग रिवर (Boiling River) के नाम से मशहूर ये नदी करीब 7 किलोमीटर लंबी है. एक पॉइंट तक ये नदी 80 फीट तक चौड़ी हो जाती है तो एक जगह इसकी गहराई 16 फीट तक है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इस नदी के आसपास कोई ज्वालामुखी (No Volcanoes Near Boiling River) नहीं है. इसलिए नदी के उबलते हुए पानी के पीछे किसी तरह के लावा या ज्वालामुखी का हाथ नहीं है. ये प्राकृतिक रूप से गर्म नदी है इसलिए वैज्ञानिक इसे दुनिया की सबसे बड़ी थर्मल नदी (world’s largest thermal river) मानते हैं.

बॉयलिंग रिवर का पानी इतना गर्म है कि इंसान अगर इसके अंदर चला जाए तो उसका शरीर जलने लगता है. (फोटो: Twitter/@nusigs)

पानी में गिरते ही मर जाते हैं जानवर

टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन के जंगलों के बीच इस नदी में सॉल्ट रिवर और हॉट रिवर नाम की दो नदियां मिलती हैं. जो लंबाई में बॉइलिंग रिवर से काफी छोटी हैं. नास डेली के यूट्यूब चैनल के अनुसार पानी का तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा पहुंच जाता है. हैरान करने वाली बात ये भी है कि खौलते पानी के कारण इसमें जो भी जानवर गिरता है उसकी मौत हो जाती है. इंसानों के लिए भी इसमें चलना मुश्किल है क्योंकि गर्म पानी से पैर में छाले पड़ जाते हैं.

नदी में है घाव भरने की शक्ति!

वैज्ञानिकों के अनुसार ये पानी गर्म चश्मा (Hot Springs) है. धरती की गर्मी से पानी गर्म होकर बाहर निकलता है और गर्म चश्मे बनाता है. नदी के आसपास के इलाकों में कई जनजातियां रहती हैं जो सालों से इस नदी को पवित्र मानती हैं. उनके अनुसार नदी के पानी में चोट और घाव भर देने की शक्ति (Boiling River Healing Powers) है. इसलिए पानी से लोगों का उपचार भी होता है. जैसे-जैसे नदी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे ठंडी होती जाती है इसलिए बीच के हिस्से में यहां आए टूरिस्ट स्विमिंग और प्राकृतिक जकूजी का भी आनंद लेते हैं.