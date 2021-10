कर्मचारी ने छुट्टी लेने के लिए बनाया ऐसा बहाना कि गुस्से से लाल हुआ बॉस! आप भी सुनकर रह जाएंगे दंग

11 मुल्कों की पुलिस के लिए भी डॉन को पकड़ना आसान होगा मगर बॉस से छुट्टी लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है! आमतौर पर कर्मचारियों को किसी बेहद महत्वपूर्ण या गंभीर चीजों के लिए ही छुट्टी (Reasons for Leave) लेने को कहा जाता है. पर लोगों के जीवन में कई ऐसे काम भी होते हैं जो ऑफिस या बॉस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगते मगर कर्चमारी के लिए वो काफी मायने रखते हैं. ऐसे में उन चीजों के लिए छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है. तब कर्मचारी अजीबोगरीब बहाने बनाकर छुट्टी (Weird Reasons to take Leave) लेना चाहते हैं लेकिन एक शख्स ने छुट्टी लेने के लिए ऐसा बहाना ढूंढ निकाला जिसे सुनकर उसका बॉस आग-बबूला हो गया. यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी ये स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और लोग भी दंग हैं कि कोई ऐसा बहाना कैसे बना सकता है.

इंग्लैंड (England) के ब्रिस्टल में रहने वाले केन मोर ने हाल ही में अपने एक कर्मचारी को मैसेज कर के पूछा कि वो ऑफिस कब आएंगे. केन हमेशा चाहते हैं कि उनके कर्मचारी नियमित रूप से ऑफिस आएं. मगर कर्चमारी ने रिप्लाई किया कि वो साफ मोजे नहीं ढूंढ पा रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके गंदे मोजों (Girlfriend didn’t wash dirty socks) को धुला नहीं है इसलिए वो ऑफिस नहीं आ पाएगा. साथ ही उसने कहा कि उसके जूतों में छेद है इसलिए वो बिना मोजों के जूता नहीं पहन सकता. इस मैसेज को पढ़कर केन गुस्सा हो गए मगर फिर भी उन्होंने खुद को काबू में रखते हुए कहा- “क्या तुम मजाक कर रहे हो! तुम इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास मोजे नहीं हैं! ये क्या मजाक है. चलो ठीक है, कल मिलते हैं, मगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे दोबारा ऑफिस में घुसने नहीं देता.”

सोशल मीडिया पर लोगों ने खींची कर्मचारी की टांग!केन का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद से ही लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक ने कहा कि बैकपैकर्स एक ही मोजे को 6 महीने तक बिना धुले पहन लेते हैं. इसलिए वो भी गंदे मोजे पहन सकता था. जबकि एक दूसरे शख्स ने कहा कि जरूर उसने पिछली रात ज्यादा पार्टी कर ली होगी इसलिए वो ऑफिस ना आने का बहाना बना रहा है. दो लोगों ने बॉस को ही सलाह देते हुए कहा कि केन को शख्स से कहना चाहिए कि वो ऑफिस आ जाए, और केन अपनी तरफ से उसे मोजे दे देगा. फिर देखते हैं कर्मचारी क्या कहता है. दूसरे शख्स ने कहा कि केन खुद नए मोजे लेकर कर्मचारी के घर चला जाए जिससे उसे पता चल जाएगा कि असलियत क्या है.