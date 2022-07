बोतल में पेट्रोल खरीदने पर थी पाबंदी, युवक साइकल पर ले आया बाइक की टंकी! मजेदार वीडियो हुआ वायरल

जब से जुर्म के मामलों में पेट्रोल ने प्रवेश किया, तब से प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिसमें लोग बोतल में पेट्रोल खरीदकर ले जाते थे और उसे जुर्म करने के लिए इस्तेमाल करते थे. ऐसी स्थिति में पेट्रोल पंप्स को ये हिदायत दी गई कि वो बोतल (petrol in bottles) या डिब्बे में पेट्रोल ना बेचें, सीधे गाड़ी में ही डालें. अब इस नियम के बाद से कुछ लोगों के लिए समस्या भी खड़ी हो गई. इन दिनों एक युवक का वीडियो (Boy brings bike tank on cycle to get petrol) वायरल हो रहा है जिसने इस समस्या का तोड़ मजेदार ढंग से निकाल लिया है.

ट्विटर यूजर राजीव चोपड़ा ने हाल ही में एक वीडियो (petrol in bike tank placed on cycle) रीट्वीट किया है जिसमें एक युवक पेट्रोल पंप पर साइकल से पेट्रोल भरवाने पहुंचा है. आपक सोचेंगे कि आखिर कोई साइकल (bike tank on cycle) में कैसे पेट्रोल भरवा सकता है. दरअसल, युवक ने एक अजीबोगरीब जुगाड़ किया है जिसे देखकर लोग खुद की हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. अक्सर लोगों की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो लोगों को मजबूरी में बोतल में पेट्रोल लेना ही पड़ता है मगर जब उन्हें पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल नहीं मिलता तो उन्हें असुविधा होती है. वीडियो में दिख रहे युवक ने इसी असुविधा को आसानी से खत्म कर दिया है.

साइकल पर ले आया बाइक की टंकी

युवक अपनी साइकल पर बाइक की टंकी लेकर पहुंच गया. टंकी पीछे रखी हुई है और वो उसमें पेट्रोल भरवा रहा है. नियम सिर्फ बोतल के लिए ही हैं, टंकी के लिए नहीं, तो ऐसे में पेट्रोल पंप कर्मियों को टंकी में भी तेल डालना पड़ रहा है. युवक के साथ पेट्रोल पंप कर्मी भी इस जुगाड़ पर मुस्कुरा रहा है. वैसे भारत में जुगाड़ू लोगों की कमी नहीं है मगर इस योजना को लोग सबसे कमाल का बता रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 44 हजार से ज्यादा व्यूज मिले हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर पेट्रोल पंप पर बोतल या डिब्बे में पेट्रोल क्यों नहीं दिया जाता. कई लोगों ने जवाब में लिखा कि इसका कारण सिर्फ ये है कि लोगों को पता ना चले कि उन्होंने पेट्रोल कम दिया है. एक शख्स ने कहा कि हम भारतीय जुगाड़ से कुछ भी कर सकते हैं. एक शख्स ने कहा कि भारत में जुगाड़ की कमी नहीं है. वहीं बहुत से लोगों ने, ‘कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास’ वाले मीम को भी शेयर किया.