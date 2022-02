समुद्र में तैर रहा था 14 साल का युवक तभी जेली फिश ने कर दिया हमला, जीव के जकड़ते ही बच्चे की हुई मौत!

समुद्र जितना विशाल होता है, उतने ही उससे जुड़े ऐसे राज और उसमें पाई जाने वाली विचित्र चीजें (Weird things in sea) होती हैं जो किसी को भी डरा सकती हैं. कई तो ऐसे जीव समुद्र में होते हैं जो आमतौर पर तो खतरनाक नहीं लगते हैं मगर जब वो इंसानों पर हमला करते हैं तब लोगों की मुसीबत बढ़ जाती है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ. यहां एक युवक समुद्र (Boy dies due to jelly fish attack in Australia) में मजे कर रहा था जब अचानक एक जेली फिश ने उसपर हमला कर दिया.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड (Queensland, Australia) में पिछले दिनों काफी चौंकाने वाली घटना घटी. रिपोर्ट के अनुसार 14 साल का बच्चा एमियो बीच के पास समुद्र में स्विमिंग का आनंद ले रहा था. तभी उसपर एक जेली फिश (Jelly fish wrap boy in tentacles) ने हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई. मछली ने युवक को अपना जहरीला डंक मार दिया था और अपने हाथ यानी टेंटिकल को उसके चारों ओर लपेट लिया.

जेली फिश के टेंटिकल से बंधा था बच्चे का शरीर

रिपोर्ट में बताया गया कि जब बच्चे की लाश मिली तो उसके शरीर पर करीब 6 फीट लंबे टेंटिकल लिपटे हुए थे. उसके हाथ और पैर भी जेली फिश के हाथों से पूरी तरह से जकड़े हुए थे. जानकारी के अनुसार बच्चे पर बॉक्स जेली फिश ने हमला कर दिया था. बच्चे को सीपीआर दिया गया था मगर वहां मौजूद लोगों ने बताया कि डंक लगने के बाद उसे दिल का दौरा पड़ा जिससे उसकी मौत हो गई.

बच्चे की मां ने बताई हादसे की कहानी

पुलिस ने बताया कि बच्चे को मैके बेस हॉस्पिटल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की मगर कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई. मिरर की रिपोर्ट के में बताया गया कि बच्चे का नाम कर्बी डैश था और वो अपनी मां के साथ बीच पर उनका जन्मदिन मनाने आया था. तभी अचानक उसकी मां ने उसे पानी में देखा. लोगों ने बताया कि वो पानी से मदद के लिए चीख रहा था और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब था. उसकी मां ने बताया कि जेली फिश के हमले से वो शॉक में चला गया था. उसके पैर टेंटकिल में जकड़े हुए थे. बीच पर मौजूद लाइफ गार्ड्स उसे बचाने के लिए भागे और उसे पानी से बाहर निकाल लाए. लोगों ने बताया कि उस बीच पर जेली फिश से मरने वाले हमले में ये साल 2006 से तीसरी मौत है.