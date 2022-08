बच्चे ने यूट्यूब पर बनाए 100 सब्सक्राइबर्स, दोस्त ने भेंट किया लकड़ी से बना प्ले बटन! फोटो देख आ जाएगी स्माइल

आज के वक्त में बच्चे हों या बड़े, यूट्यूब पर वीडियोज देखना हर किसी को पसंद होता है. कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कंटेंट देखने में नहीं, उसे बनाने में विश्वास करते हैं. यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर्स की भीड़ आ चुकी है और हर दूसरे व्यक्ति का एक यूट्यूब चैनल बन जाता है. मगर बहुत कम लोग ज्यादा सब्सक्राइबर्स (how to increase youtube subscribers) बना पाते हैं. हाल ही में एक छोटे बच्चे ने अपने यूट्यूब चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स (Friend gift wooden youtube play button) का आंकड़ा छुआ तो उसके दोस्त ने उसे लकड़ी से बना एक प्लेट बटन गिफ्ट किया.

क्या होता है यूट्यूब प्ले बटन?

खबर के बारे में ज्यादा जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि प्ले बटन असल में यूट्यूब के द्वारा अपने क्रिएटर्स (when youtubers get play button from youtube) को भेजा जाने वाला एक गिफ्ट होता है. जब कंटेंट क्रिएटर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल कर लेते हैं तब उन्हें यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन भेजता है. उसी प्रकार, 10 लाख सब्सक्राइबर्स पर गोल्ड, 1 करोड़ होने पर डायमंड और 10 करोड़ होने पर रेड डायमंड प्ले बटन यूट्यूब की तरफ से कंटेंट क्रिएटर्स को दिया जाता है.

दोस्त ने भेंट किया लकड़ी से बना प्ले बटन

अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है. ट्विटर यूजर मैट कोवल ने हाल ही में एक फोटो शेयर कर बड़ा ही प्यारा संदेश दिया जिसे लोग पसंद कर रहे हैं. मैट ने लिखा- मेरे बेटे ने यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर्स (boy get wooden play button for crossing 100 subscribers) पूरे किए तो उसके दोस्त ने उसके लिए लकड़ी का प्ले बटन बनाकर उसे भेंट किया. फोटो में लकड़ी की एक तख्ती है जिसे लाल रंग किया गया है. उसके ऊपर मार्कर से यूट्यूब का लोगो टेढ़ी-मेढ़ी लाइन्स के साथ बनाया गया है. नीचे लिखा है- “ये बटन 100 सब्सक्राइबर्स हासिल करने पर प्रेजेंट किया जा रहा है….” फोटो में बच्चे के नाम को छुपा दिया गया है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वो चिड़िया, जिसकी आंखें हैं इंसान से तेज आगे देखें…

फोटो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस पोस्ट को 69 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं जबकि हजारों लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया है. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने बताया कि उसकी छोटी बहन ने भी कुछ ऐसा ही किया था जब उसके हजार सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे. एक ने कहा कि इस तरह की दोस्ती खास होती है जो दोस्त का हौसला बढ़ाए वहीं एक ने कहा कि यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ऐसे इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है.