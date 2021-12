गर्लफ्रेंड के साथ अपनी मां को भी बिस्तर पर सुलाता है बॉयफ्रेंड! पर्सनल टाइम ना मिलने से खफा हुई युवती

आजकल लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) में रहना बहुत ही कॉमन हो गया है. बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए शादी से पहले ही साथ में रहने लगते हैं. लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उन्हें पता चल जाता है कि वो एक दूसरे के लिए कितने अनुकूल हैं. यूं तो लिव-इन में रहने वाले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड (Boyfriend Girlfriend in Live-in Relationship) किसी और को साथ नहीं रखना चाहते मगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग घर का खर्च बचाने के लिए अपने किसी दोस्त या दूसरे कपल्स को साथ में रूममेट्स की तरह रख लेते हैं. मगर जिस कपल की हम बात कर रहे हैं उनके साथ कोई युवा नहीं, बल्कि बॉयफ्रेंड की मां (Mother Lives with Son and His Girlfriend) रहती है.

बेशक आप ये पढ़कर दंग हो गए होंगे. मगर हाल ही में सोशल मीडिया साइट रेडिट (Reddit Viral Post) पर एक युवती ने बड़ा ही अजीबोगरीब किस्सा शेयर किया है जिसके बारे में जानकर लोग हैरान हैं. युवती ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड की मां भी उनके साथ ही उनके घर पर रहती है. और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि वे तीनों एक साथ, एक ही बिस्तर (Mother Sleeps with Son and Girlfriend in same bed) पर सोते भी हैं.

बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड के बीच देती है दखल

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक लड़का 19 साल का है मगर अपनी मां से बहुत जुड़ा हुआ है. इस बात से गर्लफ्रेंड को बहुत तकलीफ होती है. उसका कहना है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड और मां के बीच के प्यार से परेशानी नहीं है, मगर दिक्कत उसे ये होती है कि उसकी मां उनके रिलेशनशिप के बीच आ जाती है. 18 साल की युवती ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब कभी बॉयफ्रेंड दूर रहता है तो उसकी 40 वर्षीय मां दिन में कई बार कॉल करती हैं और जब कपल के बीच लड़ाई भी होती है तो वो उसमें दखल देने लगती हैं.

साथ में सोती है मां

युवती ने बताया कि बातों में दखल देना तो दूर, बॉयफ्रेंड की मां दोनों के साथ ही एक ही बिस्तर पर सोती है. हालांकि इस बात से बॉयफ्रेंड को भी कोई तकलीफ नहीं है. मगर गर्लफ्रेंड काफी नाखुश रहती है. उसका कहना है उन्हें पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता. रिपोर्ट की मानें तो उसने लड़के की मां से तंग आकर उससे ब्रेकअप कर लिया है मगर कहीं न कहीं उसे लगता है कि वो दोनों सोलमेट हैं. पर रेडिट पर लोगों का ऐसा सोचना नहीं है. बहुत से लोगों ने ब्रेकअप करने के फैसले का सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि 18 साल कोई उम्र नहीं होती परिवार संभालने की. लड़के के लिए उसकी मां प्रायॉरिटी है तो लड़की को उसे दूर ही हो जाना चाहिए.