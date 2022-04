गर्लफ्रेंड से छुप-छुपकर क्लब जाता था बॉयफ्रेंड, महिला को चला पता तो सबके सामने सिखाया सबक!

रिश्ते भरोसे और सम्मान के आधार पर ही चलते हैं. जब ये दो चीजें रिश्तों में गायब हो जाती हैं तो लोग अलग हो जाते हैं. आपने इन वजहों से कई ब्रेकअप स्टोरीज सुनी होंगी मगर हाल ही में अमेरिका की एक महिला ने अपनी ऐसी ब्रेकअप (how to get over a breakup) स्टोरी बताई जो काफी चौंकाने वाली है, वो इसलिए क्योंकि महिला ने ब्रेकअप के साथ-साथ धोखेबाज बॉयफ्रेंड (Woman took revenge from boyfriend) को उसकी गलती पर सबक सिखाया है.

कैलिफोर्निया (California, America) की रहने वाली 40 साल की मिसी पीटर्सन (Missy Peterson) दो बच्चों की मां हैं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर अपने पुराने प्रेमी से जुड़ी हैरान करने वाली बात बताई. महिला ने वीडियो में बताया कि कैसे उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और उसका बदला मिसी ने कड़ा सबक (Girlfriend taught cheating boyfriend a lesson) सिखाकर लिया.

छुप-छुपकर स्ट्रिप क्लब जाता था बॉयफ्रेंड

मिसी ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में रहने के बावजूद स्ट्रिप क्लब (Boyfriend went to strip club, girlfriend took revenge) में जाने का शौकीन था. जब मिसी को इस बारे में पता चला तो वो काफी गुस्सा हुई और बॉयफ्रेंड ने भरोसा दिलाया कि वो ऐसा नहीं करेगा. मगर मिसी को शक था कि वो छुप-छुपकर ऐसा कर रहा है. तब मिसी ने उसकी कार में एक बार ट्रैकर लगा दिया जिससे उसे पता चलता रहे कि बॉयफ्रेंड कहां जाता है. कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड फिर से घर से काफी पास, लगूना बीच पर एक स्ट्रिप क्लब में गया है. महिला ने देर नहीं की और वो भी वहां चुपके से पहुंच गई.

महिला ने बॉयफ्रेंड को सिखाया सबक

मिसी ने बताया कि वो बॉयफ्रेंड से छुपकर बैकस्टेज पर गई और डांसर्स को पूरी बात बताई. इसके बाद उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया. उन्होंने मिसी को डांसर्स वाले कपड़े दिए, एक विग लगाया और जल्दी से कुछ डांस मूव सिखा दिए. मिसी जब स्टेज पर पहुंची तो बॉयफ्रेंड के होश उड़ गए. मिसी ने उसके पास जाकर कहा कि उसे शो देखना पसंद है, आज वो सबसे अच्छा शो देखेगा. फिर वो लगभग हर मर्द के पास जाकर डांस करने लगी. बॉयफ्रेंड उसे देखकर बुरी तरह जला-भुना नजर आ रहा था. डांस के बाद उसने बॉयफ्रेंड से कहा कि वो उससे अलग हो रही है और आगे से वो कभी उससे संपर्क ना करे. इसके अलावा उतनी ही देर में मिसी ने टिप के तौर पर 5 हजार से ज्यादा रुपये कमा लिए.

लोगों ने मिसी की कहानी पर किया शक

बॉयफ्रेंड से बदला लेने का अजीबोगरीब तरीका सुनकर सोशल मीडिया पर हर कोई दंग रह गया. कई औरतों ने मिसी का सपोर्ट किया और ऐसे शख्स से ब्रेकअप कर लेने के लिए उसकी तारीफ भी की. हालांकि कुछ लोगों को मिसी की कहानी पर शक है. उनका कहना है कि ये नकली स्टोरी लग रही है क्योंकि ऐसे क्लब्स में डांसर्स का इंश्योरेंस होता है. स्टेज पर किसी का भी जाना इतना आसान नहीं है.