VIDEO: गिलहरी की जान बचाने के लिए झील में कूद गया कुत्ता! चेहरे पर बैठाकर पानी से निकाला बाहर

अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि कुत्ते भी एक जीता-जागता प्राणी है, उसके अंदर भी भावनाएं होती हैं. कई बार वो इंसानों के साथ-साथ अपने साथी जानवरों की जान बचाने (Dog saves life of other animal) के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं. हाल ही में एक कुत्ते की बहादुरी से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुत्ता (Brave dog save life of squirrel video) बिना डरे पानी में कुदकर एक छोटी सी गिलहरी की जान बचाते दिख रहा है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी और ट्विटर पर प्रकृति और जानवरों के अनोखे वीडियोज शेयर करने वाले सुशांत नंदा (Sushant Nanda IFS video) ने हाल ही एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें एक कुत्ते की बहादुरी साफ नजर आ रही है. वीडियो क्रेडिट के तौर पर उन्होंने Yoda4ever नाम के ट्विटर अकाउंट को मेंशन किया है जो जानवरों से जुड़े अजब-गजब वीडियोज शेयर करते रहते हैं.

कुत्ते ने पानी में कूदकर गिलहरी की जान बचाई

वीडियो कहां का है ये तो साफ नहीं पता लग पा रहा है मगर वीडियो में एक नाव तैरती दिख रही है. उसपर सेना का जवान भी नजर आ रहा है. अचानक नाव से एक कुत्ता पानी में छलांग लगा देता है और तैरते हुए कुछ दूर तक जाता है. तब नजर पड़ती है पानी में फंसी एक गिलहरी पर. कुत्ता जैसे ही गिलहरी के पास पहुंचता है वो उसके मुंह पर चढ़ जाती है और कुत्ता (Dog save drowning squirrel) उसे अपने चेहरे पर ही बैठाए नाव तक ले आता है. कुत्ते की बहादुरी काफी हैरान करने वाली है क्योंकि वीडियो से पता चल रहा है कि पानी कुत्ते के हिसाब से गहरा ही है.

पहले भी कुत्तों की बहादुरी के वीडियो वायरल हो चुके हैं

वीडियो के कैप्शन में सुशांत नंदा ने लिखा है- कुत्ता पानी में कूदता है और डूब रही एक गिलहरी को बचा लेता है. हर किसी की जिंदगी मायने रखती है. लोगों ने वीडियो को कोट ट्वीट कर लिखा कि उन्हें ये देखकर आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है. आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कुत्तों की बहादुरी से जुड़ा ऐसा वीडियो सामने आया है. कुछ वक्त पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक पालतू कुत्ते ने जान पर खेलकर हिरण को डूबने से बचाया था.