शख्स ने की बदतमीजी तो महिला ने सिखाया कमाल का सबक! फिर किसी औरत के साथ नहीं करेगा ऐसी हरकत

एक प्रसिद्ध कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. आप अपने आसपास कई ऐसे लोगों को पाएंगे. ज्यादातर वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और किसी को चोट पहुंचाने का काम करते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक ऐसा ही शख्स नजर आ रहा है जिसने महिला के साथ बदतमीजी (Woman beat man trying to hurt her) की और उस महिला ने कहात को साबित करते हुए उसे गजब का सबक सिखाया है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर वीडियो रीट्वीट किया गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला (brave woman fight harasser viral video) ने ऐसा काम किया है जिसके बाद बाकी महिलाओं को भी मोटिवेशन मिलेगी और वो अपनी सुरक्षा इसी तरह करेंगी जैसे हिम्मत के साथ वीडियो में नजर आ रही है महिला ने की है.

महिला ने हमलावर को सिखाया सबक

ये वीडियो सीसीटीवी से रिकॉर्ड किया गया है. ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी होटल के रिसेप्शन का है. काउंट से एक तरफ एक शख्स खड़ा है और दूसरी तरफ एक महिला और दूसरा आदमी मौजूद है. अचानक वो आदमी महिला को दोनों हाथों से धक्का देता है जिसे देखकर लगता है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है मगर महिला को खुद की हिफाजत करना आता था. उसने तुंरत तेज लात चलाई और उस शख्स को मार दिया जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा. वो जैसे ही उठकर वार करने चला, महिला ने दूसरी बार उसे तेजी से लात मार दी. शख्स वहां से भागने लगा तो महिला ने तीसरी लात मारकर उसे वहां से भगा दिया.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई लोग ऐसी बहादुर औरतों के अलग-अलग वीडियोज शेयर कर रहे हैं जिसमें वो अपनी रक्षा करते हुए नजर आ रही हैं. एक शख्स ने कहा कि ये वीडियो अनोखा है और हर लड़की को इसी तरह सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए. एक ने कहा कि महिला की किक कमाल की थी, वो एक हीरो है. एक शख्स ने कहा कि वो महिला असल में मर्द है, तो इस शख्स के वाक्य को ठीक करते हुए एक ने कहा- वो महिला, महिला ही है!