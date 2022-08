अमेजन में रहने वाली दुर्लभ जनजाति हो गई विलुप्त, जंगल में मृत मिला आखिरी सदस्य! खुला चौंकाने वाला राज

अमेजन रेन फॉरेस्ट में रहने वाली एक जनजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई क्योंकि उसका आखिरी सदस्य (last member of tribe died in Amazon rainforest) हाल ही में मृत मिला है. इस जनजाति से कभी बाहरी लोगों का कोई संपर्क नहीं रहा और ये ब्राजील में रहा करती थी. इन जनजाति के आखिरी सदस्य को 'मैन ऑफ द होल' (Man of the hole) कहा जाता था.











