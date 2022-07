फेवरेट मॉडल जैसी दिखने के लिए महिला ने 4 करोड़ में करवाई 40 सर्जरी! अब दोबारा चाहती है असली चेहरा

किसी का फैन होना, उसके जैसे कपड़े पहनना, चलना एक बात है, मगर उसकी तरह दिखने की ख्वाहिश रखना बेहद अजीबोगरीब चीज है जो लोग अक्सर दीवनगी में करने लगते हैं. इसके लिए कई लोग अपने चेहरे या शरीर के अन्य हिस्सों की सर्जरी भी करवाने लगते हैं. ऐसा ही कुछ ब्राजील की एक मॉडल (Brazilian model looks lik Kim Kardashian) ने भी किया जो अपनी फेवरेट मॉडल की तरह दिखना चाहती थी. इसके लिए उसने करोड़ों रुपये खर्च कर दिया मगर अब वो दोबारा अपना असली चेहरा (Woman plastic surgery to look lik Kim Kardashian) अपनाना चाहती है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील में जन्मीं 29 साल की जेनिफर पैंपलोना (Jennifer Pamplona), अमेरिकन मॉडल और रिएलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियान (Kim Kardashian) की डाय हार्ड फैन हैं. वो किम को तब से प्यार करती हैं जब वो छोटी थीं. किम जैसा दिखने की उनकी सनक ऐसी थी कि उन्होंने सिर्फ अपना पहनावा ही नहीं, लुक भी किम की तरह करने का निर्णय लिया. इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए.

किम कार्दशियान. (फोटो: Instagram/kimkardashian)

महिला ने 4 करोड़ रुपयों में करवाई सर्जरी

रिपोर्ट के अनुसार जेनिफर ने किम जैसी दिखने के लिए 12 सालों में 40 से ज्यादा सर्जरी करवाई जिसके लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए. साल 2010 में जब वो 17 साल की थीं तब उन्होंने पहली सर्जरी करवाई. उस दौरान किम कार्दशियान अमेरिकन टीवी जगत का बड़ा नाम बनने की कगार पर थीं. पहली सर्जरी के बाद उन्होंने जैसे सर्जरी करवाने का भूत चढ़ गया. उन्होंने बट इंप्लांट करवाया, फैट इंजेक्शन्स लगवाए, होंठ, गाल, नाक से लेकर अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया. धीरे-धीरे जब उन्होंने इतनी सर्जरी करवा ली तो लोग उन्हें किम कार्दशियान की हमशक्ल कहने लगे जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. उनकी असली पहचान कहीं खो गई. उनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे मगर वो सब सिर्फ इसलिए जुड़ते थे क्योंकि वो किम जैसी दिखती हैं.

अब वो अपना पुराना चेहरा चाहती है जिसको पाने के लिए उसने लाखों रुपये खर्च कर दिए हैं. (फोटो: Instagram/@jenniferpamplona)

पहले जैसा चेहरा पाने के लिए खर्च कर चुकी है लाखों रुपये

धीरे-धीरे जेनिफर को एहसास हुआ कि उन्हें सर्जरी कराने की लत लग चुकी है. तब उन्होंने अपने पुराने चेहरे को हासिल करने का मन बनाया. उन्होंने इस्तानबुल में एक डॉक्टर खोजा और नाक, फैट रिमूवल, चेहरे, गले आदि से जुड़ी सर्जरी को एक बार में करवा लिया जिसके लिए उन्हें 95 लाख रुपये तक खर्च करने पड़े. चेहरे को दोबारा पहले जैसा करवाने के दौरान उन्हें इंफेक्शन भी हो गया था जिसके बाद उनके चेहरे से 3 दिन तक खून बहने लगा था. हालांकि, अब स्थिति काबू में है और वो रिकवर हो रही हैं.