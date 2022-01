शादी से पहले दुल्हन को पता चली होने वाले पति की चौंकाने वाली हकीकत, गुस्से में बेच दी वेडिंग ड्रेस

होने वाली दुल्हन और दूल्हे के लिए शादी से पहले के कुछ दिन बेहद उत्साह से भरे होते हैं. दोनों शादी के लिए अपनी-अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं. कपड़ों से लेकर अन्य चीजों को मैनेज करने में उनके दिन गुजर जाते हैं. मगर ऐसे वक्त में जब दूल्हा-दुल्हन को अपने होने वाले पति या पत्नी के बारे में चौंकाने वाली बातें (Couple Shocking truth before marriage) पता चलती हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है. हाल ही में स्कॉटलैंड की एक महिला (Scotland woman get to know about fiance’s life) के साथ ऐसा ही हुआ. उसे अपने पति के बारे में चौंकाने वाली बात पता चली.

स्कॉटलैंड (Scotland) की रहने वाली एक महिला की शादी कुछ ही दिन में होने वाली थी. वो बेहद उत्साहित थी मगर उसे अचानक एक दिन पता चला कि उसके पति का चक्कर उसके बेटे की गॉडमदर (Bride catches groom cheating with son’s godmother) के साथ चल रहा है. गॉडमदर आमतौर पर वो महिला होती है जो अपने दोस्त या रिश्तेदार के बच्चे को मां की तरह से प्यार करती है और उसका ध्यान रखती है.

महिला ने गुस्से में आकर अपनी वेडिंग ड्रेस को बेचने के लिए फेसबुक पर पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उसने लिखा कि मैंने कभी भी इस ड्रेस को नहीं पहना क्योंकि मेरा मंगेतर मेरे बेटे की गॉडमदर के साथ नाजायज संबंध में था इसलिए मैंने उससे शादी तोड़ ली. महिला ने बताया कि उसने इस ड्रेस को 50 हजार रुपये में खरीदा था. महिला ने बताया कि इस ड्रेस को बेचकर अब वो अपने मंगेतर से जुड़ी चीजों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देना चाहती है. उसने ड्रेस को कम कीमत में भी बेचने का फैसला किया क्योंकि वो किसी भी हालत में उस ड्रेस को अपने पास से हटा देना चाहती है. महिला ने कहा कि वो अपनी शादी भी तोड़ चुकी है और उस शख्स से कोई संबंध नहीं रखना चाहती है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा कि शायद महिला की ड्रेस ही अशुभ है. जबकि एक अन्य शख्स ने कहा कि अगर उसकी शादी हो जाती तो ड्रेस जरूर उसपर खूबसूरत लगती मगर वो उस शख्स के साथ खुश नहीं रहती. तो अच्छा हुआ कि महिला की शादी ऐसे शख्स से नहीं हुई. रेडिट पर इस पोस्ट को काफी शेयर किया गया है.