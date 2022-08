शादी के लिए नहीं था बजट तो कपल ने खोजा विचित्र तरीका, मेहमानों के पैसों से ही स्वागत का बनाया प्लान

शादी समारोह भले ही दो लोगों की जिंदगी का अहम पल होता है मगर उनके और उनके परिवारवालों के लिए काफी खर्चीला भी हो जाता है. तैयारियों से लेकर मेहमानों के लिए खास इंतजाम करने में कई लोगों की तो जीवनभर की कमाई लग जाती है, मगर लोग कुछ भी कर के अलग-अलग तरीकों से शादी का बजट बना लेते हैं. पर एक कपल के पास काफी कोशिशों के बाद भी बजट नहीं बन पा रहा था तो उन्होंने अजीबोगरीब तरीका (Weird way to make budget for wedding) खोज निकाला. उन्होंने मेहमानों से ही पैसे लेने का मन बना लिया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर अक्सर लोग अजीबोगरीब अनुभवों को ग्रुप्स में शेयर करते हैं. हाल ही में एक ऐसा अनुभव एक शख्स ने शेयर किया. उसने एक दूल्हा-दुल्हन (bride groom ask guests to pay for wedding) के बारे में बताया जो अपनी शादी का बजट प्लान कर रहे थे मगर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हो पा रहे थे. ऐसे में उन्होंने लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिया.

शादी में मेहमानों से ही मांगे पैसे

रेडिट ग्रुप r/weddingshaming पर हाल ही में ये पोस्ट शेयर किया गया है. शख्स ने लिखा- “उसके जानने वाला एक कपल हाल ही में शादी कर रहा था तो उन्होंने डिजिटल निमंत्रण भेजा. उसमें लिखा था कि उनके पास बजट नहीं है इसलिए वो मेहमानों से कॉन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं. निमंत्रण के साथ एक लिंक भी था जिसपर क्लिक कर लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे.” शख्स ने आगे बताया कि वो शादी ने काम की वजह से नहीं जा सकता था इसलिए उसने एक छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया. जब उसके दोस्त शादी से लौटे तो उन्होंने जो बताया वो जानकर शख्स चौंक गया.

शख्स ने दी प्रतिक्रिया

उसने कहा- “शादी में हर व्यक्ति को आने का अलग वक्त बताया गया था जो उनके दिए हुए रुपयों के अनुसार था. जिसने ज्यादा रुपये दिए थे वो शादी, डिनर और रिसेप्शन में आमंत्रित किए गए थे. कपल ने म्यूजिक इंडस्ट्री के अपने कुछ दोस्तों को रिस्पेशन पर बजाने के लिए बुक किया था. ऐसे में जिन लोगों ने कम रुपये दिए थे उन्हें उस म्यूजिक कॉन्सर्ट के बाद बुलाया गया था.” कई लोगों ने कहा कि क्राउफंडिंग कर के शादी करने से अच्छा है कि इंसान और छोटे स्तर पर शादी करे या फिर कोर्ट मैरेज कर ले.