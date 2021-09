शादी में शराब पीकर पहुंचा दूल्हा तो गुस्से में एक्स-बॉयफ्रेंड के साथ भागी दुल्हन, देखते रह गए मेहमान!

किसी भी कपल (Couple) के लिए उनके शादी (Wedding) का दिन बेहद खास होता है क्योंकि ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन जाता है. लड़का-लड़की अपनी शादी को स्पेशल बनाने के लिए कई तैयारियां करते हैं मगर जब उनके खास दिन पर कोई अड़चन आ जाए तो उनका ही नहीं, शादी में आए उनके मेहमानों (Guests in wedding) का भी मूड खराब हो जाता है. ऐसा ही कुछ अमेरिका के रहने वाले एक कपल (American Couple) की शादी में हुआ. इस शादी में कुछ ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया पर इसके चर्चे शुरू हो गए हैं.

ये पूरा किस्सा अमेरिकी टीवी शो जिप्सी ब्राइड्स का है. (फोटो: YouTube/TLC)

अमेरिका के मैरीलैंड (Maryland) में शादी का रंग तब फीका पड़ गया जब खुद दुल्हन ही भाग (Bride left groom run off with cousin) गई. हुआ यूं कि 24 साल की सिएरिया (Cearia) अपने 28 साल के बॉयफ्रेंड सैम (Sam) से शादी (Marriage) के बंधन में बंधने जा रही थीं. वो और उनके बॉयफ्रेंड एक ट्रैवलर हैं और दोनों को जिप्सी (Gypsy) यानी बंजारों की तरह जिंदगी जीना पसंद है. दोनों काफी लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थे जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला किया. शादी के दिन सैम जब शराब के नशे (Groom Drunk in wedding) में शादी के वेन्यू पर पहुंचा तो उसे देखकर सिएरिया का मूड खराब हो गया. उसने तुरंत निर्णय कर लिया कि वो सैम से शादी नहीं करेगी. उसी शादी में सिएरिया का कजिन भाई, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी था, मौजूद था. कायली (Kyle) ने सिएरिया को समझाया कि उसे सैम से शादी नहीं करनी चाहिए और उसके साथ भाग चलना चाहिए. सिएरिया को कायली का बात ठीक लगी और वो उसी वक्त शादी से भाग गई.

आपको बता दें कि ये पूरा किस्सा अमेरिकी टीवी शो जिप्सी ब्राइड्स (Gypsy Brides). डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक जब सिएरिया ने कायली को शादी का न्योता दिया तो सैम ने उसका विरोध किया था. वो नहीं चाहता था कि सैम शादी में आए. 21 साल के कायली ने सिएरिया से कहा कि उसे सैम की ऐसी हालत देखकर सिएरिया पर तरस आ रहा है और वो नहीं चाहता कि वो अपनी सारी जिंदगी सैम जैसे शख्स के साथ बिताए. उसने कहा कि सिएरिया एक जिप्सी है और उसे फिलहाल शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहिए. कायली और सिएरिया को शादी समारोह में एक दूसरे को किस करते हुए भी देखा गया और फिर दोनों वहां से भाग निकले.