शादी से कुछ दिन पहले दूल्हे की वफादारी जांचना चाहती थी दुल्हन, दूसरी महिला के जरिए ऐसे टेस्ट की लॉयल्टी

कहते हैं कि कोई भी रिश्ता (Relationship) बिना वफादारी, प्यार और भरोसे के नहीं चल सकता सकता. रिश्ते में अपने पार्टनर के प्रति वफादार (Loyalty) रहना जितना जरूरी है, उतना ही अपने पार्टनर पर भरोसा करना भी जरूरी है. जब वफादारी का भाव और भरोसा टूटता है तो रिश्ते खत्म हो ही जाते हैं. हाल ही में एक दुल्हन के साथ भी ऐसा ही हुआ जिसने शादी से कुछ दिन पहले होने वाले पति की लॉयल्टी जांचने (Bride did loyalty test on groom before wedding) का फैसला किया.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील की एक महिला (Brazil woman loyalty test on groom) ने हाल ही में शादी से कुछ दिन पहले अपने पार्टनर की वफादारी जांचने का निर्णय लिया. दरअसल, उसे अपने पार्टनर पर भरोसा तो था, मगर उसने अपनी एक सहेली से 7 हजार रुपये की शर्त लगा ली. सहेली का कहना था कि खूबसूरत महिला को देखकर उसका होने वाला पति बहक जाएगा मगर महिला को उसपर भरोसा था. इसलिए उसने ब्राजील की ही एक इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर लिडिया लुइजा (Lídia Luiza) को इस काम के लिए हायर किया.

लिडिया की मदद से दुल्हन ने होने वाले पति का लॉयल्टी टेस्ट किया. (फोटो: Newsflash)

मंगेतर का लॉयल्टी टेस्ट करा के चला सच का पता

रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले की जानकारी लिडिया ने अपने टिकटॉक अकाउंट (testesdefidelidade) पर दी. लिडिया ने बताया कि महिला ने उसे मैसेज किया और पूरी बात बताई. फिर उसने लिडिया से कहा कि वो उसके लिए मंगेतर का लॉयल्टी टेस्ट करे. लिडिया ने बताया कि उसने मंगेतर को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया और उसकी कुछ फोटोज को लाइक करना शुरू कर दिया. शख्स ने ये देखते ही अपने आप प्राइवेट मैसेज भेजा और उससे बातें करने लगा. जब लिडिया ने पूछा कि क्या वो सिंगल है या अभी किसी को डेट कर रहा है तो शख्स ने तुरंत बोल दिया कि वो सिंगल है. ये देखकर लिडिया के भी होश उड़ गए. उसने शख्स का स्क्रीनशॉट होने वाली दुल्हन को भेज दिया जिसे देखकर उसे बहुत दुख हुआ.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

लिडिया ने बताया कि इसके बाद उसे ये तो नहीं पता चला कि कपल की शादी टूटी या वो शादी करने वाले हैं मगर ये उसके लिए बहुत शॉकिंग था. लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर कहा कि दुल्हन की जिस दोस्त ने उससे शर्त लगाई, जरूर वो दूल्हे के बारे में कुछ जानती होगी मगर उसे कहने की हिम्मत नहीं हो रही होगी. इसलिए उसने लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए कहा होगा.