अपनी शादी में मेहमानों से पैसे लेकर खाना खिलाएगी दुल्हन, विचित्र कारण की वजह से लिया ऐसा निर्णय

शादियों का सीजन कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा. मगर उसकी तैयारी परिवार अभी से ही शुरू कर देता है. गेस्ट हाउस बुक करना, केटरिंग-खाने का इंतजाम आदि काफी पहले से अरेंज कर दिया जाता है. दूल्हा-दुल्हन भी अपने खास दिन को बेहतरीन बनाने के लिए हर कोशिश करते हैं. मगर विदेशों में शादियों का कल्चर काफी अलग है. वहां दूल्हा-दुल्हन ही सारी तैयारियों में प्रमुख रूप से जिम्मेदारियां (Wedding preparation) संभालते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें एक दुल्हन की शादी (bride wants guests to pay for wedding food) को लेकर चिंता पता चल रही है. चिंतित होने के कारण उसने खाने को लेकर ऐसा निर्णय ले लिया कि ट्रोल होने लगी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर अक्सर मजेदार पोस्ट शेयर किये जाते हैं. हाल ही में ‘weddingshaming’ नाम के रेडिट ग्रुप पर एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है जो खूब वायरल हो रहा है. ये पोस्ट एक दुल्हन (bride facebook post want guests to pay for food) की तरफ से फेसबुक पर लिखा गया है जिसे एक फेसबुक ग्रुप पर शेयर किया गया है. वहां से पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रेडिट पर शेयर किया गया है.

इस पोस्ट में दुल्हन ने लिखा- “क्या कोई शादी में अपने मेहमानों पैसे लेकर उन्हें खाना खिलाता है? आजकल सब कुछ बेहद महंगा हो चुका है. या तो हम अक्टूबर में होने वाली अपनी शादी को आगे के लिए पोस्टपोन कर देंगे, या फिर मेहमानों को बुलाएंगे ही नहीं या फिर अपने मेहमानों से उनके खाने के लिए पैसे लेंगे जो एक तरह से उनका गिफ्ट ही माना जाएगा. मैंने सबको न्योता भेज दिया है तो मुझे नहीं पता कि इस परिस्थिति से कैसे निपटें. प्लीज मेरी मदद करिए, मैं काफी परेशान और दुखी हूं.”

पोस्ट पर लोगों दी प्रतिक्रिया

महिला के पोस्ट पर लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों ने दुल्हन के इस निर्णय का समर्थन किया. एक ने कहा कि अगर उसे शादी में गिफ्ट की जगह अपने खाने के लिए पैसे देने पड़ें तो इसमें उसे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि दूल्हा-दुल्हन शादी में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं. एक ने कहा कि अगर खाने की चीजों का दाम सही होगा तो फिर उन्हें रुपये देने में परेशानी नहीं है. हालांकि, कई लोग इसके खिलाफ भी रहे. उनका कहना है कि अगर मेहमानों से पैसे लेने हैं तो उन्हें बुलाने का भी क्या फायदा है, ऐसे में इंसान अपने पसंदीदा होटल जाकर वही रुपये खाने में खर्च कर देगा.