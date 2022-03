खौफनाक सड़क जिसके दोनों तरफ बने घरों में होती है 'भुतही गतिविधियां'! तंत्र-मंत्र से रोक पाने का किया दावा

दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में लोगों का कहना है कि उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बाते हैं जो डराने वाली हैं. ऐसी जगहों को भूत-प्रेतों (Haunted places in the world) से और बुरी आत्माओं से जोड़कर देखा जाता है. किसी के लिए अफवाह तो किसी के लिए सच, मगर इन बातों का दावा करने वाले लोगों के लिए ये खौफनाक मंजर होता है. सच है या झूठ ये तो नहीं पता मगर ऐसी ही भुतही गतिविधियां (Ghostly experience in Britain) ब्रिटेन के शहर की सड़क पर भी देखी-सुनी गई हैं जो चौंकाने वाली हैं.

इस खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि न्यूज18 हिन्दी अफवाहों और ऐसी गतिविधियों के सच होने का दावा नहीं करता है. इंग्लैंड के बोल्टन में एक इलाका है वेस्टथॉटन (Westhoughton) जहां वेंगेट्स ग्रूव (Wingates Grove) नाम का मोहल्ला और गली है. इस गली के दोनों तरफ जो घर बने हैं, उनमें लोगों का दावा है कि भुतही गतिविधियां होती हैं.

तंत्र-मंत्र से इलाके को किया गया था नॉर्मल

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 1990 के दशक में परिवार यहां से घर छोड़-छोड़कर जाने लगे क्योंकि उनका दावा था कि एक भूत इलाके में घूमता है. बोल्टन काउंसिल को इसका संज्ञान लेना पड़ा .1993 में एक परिवार ने बताया कि उनका छोटा बच्चा एक अदृश्य आदमी से कमरे में बात करता है. साथ ही घर की दीवारों पर तेल जैसी चीज बहती हुई मेहसूस होती थी. तब यहां तंत्र-मंत्र का इस्तेमाल कर जगह को शांत किया गया. लोगों ने कहा कि अब ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं मगर साल 1999 में दो घर छोड़कर फिर से ऐसी ही घटनाएं घटने लगीं.

महिला ने डरावनी घटना

इस इलाके के घरों में रहने से पहले उनसे एक शपथ-पत्र साइन करवाया जाता है. मैनचेस्टर ईवनिंग न्यूज से बात करते हुए 34 साल की लौरा ने बताया कि जब वो 12 साल की थी तब वो इस इलाके में परिवार के साथ रहने आई थी मगर उसे काफी डर लगता था. उसने बताया कि एक बाद कई मरे हुए कौवे घर के पिछले हिस्से में एक बाद मिले थे तो वहीं एक बार उसके भाई की गर्लफ्रेंड घर पर रुकने आई थी तो अचानक एक रात वो लौरा के कमरे में आ गई और उसे सोते हुए देखने लगी. अचानक लौरा की नींद खुली तब वो डर गई. जब अगले दिन उसने इस बात का जिक्र किया तो उस लड़की ने कहा कि ऐसा ही लौरा ने भी पिछली रात उसके साथ किया था.