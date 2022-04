10 सालों से शख्स के चेहरे पर पड़ रहे थे लाल चकत्ते, ऑफिस की 'हवा' के कारण हो रहा था ऐसा हाल

कई लोगों की स्किन काफी सेंसिटिव (Sensitive Skin) होती है. उनकी चमड़ी पर अचानक से कुछ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि आखिर उसका कारण क्या है. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक ब्रिटेन के शख्स के साथ हो रहा था. पिछले 10 सालों से उसके चेहरे पर लाल (Britain man rashes on face for last 10 years) चकत्ते पड़ रहे थे. ये चकत्ते काफी दर्द भी देते थे. टेस्ट करवाने के बाद शख्स को पता चला कि उसके ऑफिस की हवा ही गंदी थी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार वेल्स ऑनलाइन नाम की वेबसाइट के वेल्श अफेयर्स एडिटर विल हेयवर्ड (Will Hayward) पत्रकार हैं और पिछले 10 सालों से एक समस्या से जूझ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार विल के चेहरे और गले पर लाल चकत्ते (Man had irritated red skin on face due to allergy) पिछले 10 सालों से हो जा रहे हैं. उन्होंने कई डॉक्टरों से इसके लिए संपर्क भी किया. विल का कहना है कि चकत्ते इतने गहरे लाल हैं कि देखकर लग रहा है कि उसने पूरे चेहरे को ही घेर लिया है.

दो केमिकल से थी एलर्जी

उन्होंने अपना शैंपू बदला, चाय-कॉफी छोड़ दी और स्टेरॉइड्स बराबर लेते रहे पर कोई खास असर नहीं पड़ा. असर तब आया जब देश में लॉकडाउन लगा. वर्क फ्रॉम होम करने के कुछ ही हफ्ते में उनकी स्किन बिल्कुल साफ हो गई. उनके चेहरे पर एक भी चकत्ते नहीं थे. वो भी हैरान हुए कि ऐसा कैसे मुमकिन है. जब डेढ़ साल बाद उन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया तब चकत्ते फिर से बढ़ने लगे और वो पहले से ज्यादा थे. वो तुरंत डॉक्टर को दिखाने गए. तब उनका एलर्जी का टेस्ट हुआ. उन्हें पता चला कि उन्हें Methylisothiazolinone और 2-brom-2-nitropropane -1, 3-diol नाम के दो केमिकल से एलर्जी है.

ऑफिस के एयर फ्रेशनर में थी समस्या

रिपोर्ट के अनुसार दूसरे केमिकल का सालों से इस्तेमाल बंद हो गया था मगर पहला केमिकल, साबुन, शावर जेल, शैंपू आदि में प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता था. उन्होंने उन चीजों को भी बदल दिया मगर तब भी कोई खास असर नहीं पड़ा. एक बार उनका चेहरा ऑफिस में जलने लगा, तब उन्हें ध्यान आया कि ऑफिस में एयर फ्रेंशनर होता है और उसमें भी वहीं केमिकल डला होता है. इस तरह वो समझ गए कि पूरी समस्या ऑफिस के एयर फ्रेशनर के ही कारण थी. उन्होंने अपने बॉस से इस बारे में बताया और कंपनी ने उनकी बात को समझा और एयर फ्रेशनर को बदल दिया. अब विल के चेहरे पर इस तरह के चकत्ते नहीं पड़ते हैं.