अफगानिस्तान में अंग्रेज ने खाना खिलाने के लिए की तालिबानियों की तारीफ! कुछ घंटों बाद हो गई फूड पॉइजनिंग

दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एडवेंचर करना खूब पसंद है. मगर कुछ लोग एडवेंचर में इतना खो जाते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान भी नहीं रखते और तब उनके लिए काफी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं. हाल ही में ऐसा ही एक ब्रिटेन के नागरिक के साथ भी हुआ जो एडवेंचर के चक्कर में अफगानिस्तान (British man reaches Afghanistan to meet Taliban) पहुंच गया. वहां उसने अफगानिस्तान का खाना खाया और ‘तालिबानियों की खाने’ (Man thanked Taliban for food gets food posionings) को लेकर तारीफ करने लगा मगर कुछ ही घंटे बाद उसके साथ अजीबोगरीब घटना घट गई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार माइल्स राउटलेज (Miles Routledge) नाम का 22 वर्षीय शख्स लफबरोह यूनिवर्सिटी में पढ़ता है. उसने पिछले साल गर्मियों में गूगल पर सर्च किया कि ‘दुनिया का सबसे खतरनाक देश’ (most dangerous countries to visit) कौन सा है. अफगानिस्तान का नाम आने पर उसने तुरंत ही वहां जाने का मन बना लिया. इस साल वो अफगानिस्तान (Man praise Taliban hospitality) पहुंच गया और वहां के खाने से लेकर तालिबानियों से मिलने के अपने अनुभव को ट्विटर पर भी शेयर करने लगा मगर उसके साथ एक विचित्र दुर्घटना घट गई.

तालिबानियों से मिलकर जताई खुशी

29 अप्रैल को शख्स ने ट्विटर पर ढेर सारे खाने से सजे एक टेबल की फोटो शेयर कर कहा कि उसने सिर्फ 1900 रुपये में इतना सारा खाना खरीदा है और ये अफगानिस्तान का टॉप रेस्टोरेंट्स है. इस पोस्ट के साथ उसने तालिबानियों की तारीफ की और उनके लिए कहा कि वो अच्छे लोग हैं. वैसे नहीं जैसे पश्चिमी देशों की मीडिया उनको बताती है. काबुल में हर व्यक्ति खाना खाकर सोता है जबकि अमेरिका में लोग खाने के लिए तरसते हैं. उसने ये भी कहा कि वो काबुल में रात को अकेले टहलता है और बहुत ही सुरक्षित मेहसूस करता है. इतनी तारीफ के बाद सोशल मीडिया पर उसकी आलोचना भी होने लगी क्योंकि वो मानवता को कुचलने वाले तालिबानियों का साथ दे रहा था.

खाने के 10 घंटे बाद हो गई फूड पॉइजनिंग

मगर खाने की तारीफ करने का नतीजा उसे महज 10 घंटे बाद ही समझ आ गया. अगले ही दिन यानी 30 अप्रैल को उसने ट्वीट किया और बताया कि उसका पेट खराब हो गया और उसे उल्टियां हो रही हैं. माइल्स ने कहा कि उसे लग रहा है जैसे उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है. उसे ठंड लग रही थी और काफी कमजोरी थी. इसके बाद उसने एक के बाद एक कई ट्वीट शेयर किए और लोगों को बताया कि खाने के कारण उसका बुरा हाल है. वो जो भी खा रहा है, वो उल्टी के जरिए बाहर निकल आ रहा है. इस बात पर लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर और ताने दिए और कहा कि उसे अफगानिस्तान का खाना खाने के बाद सही स्वाद आ गया होगा.