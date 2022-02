महिला की बिकिनी फोटोज चुराकर बनाया गया फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट! तस्वीरों के जरिए होने लगी ऐसी हरकत

ब्रिटेन (Britain) की 32 वर्षीय सारा हारकर (Sarah Harker) एक फिटनेस कोच हैं. उनकी फैट से फिट होने की जर्नी लोगों को बहुत पसंद आती है. इंस्टाग्राम के जरिए सारा अपने चाहने वालों को अच्छा खाना, और एक्सरसाइज करने की सलाह देती रहती हैं. हाल ही में सारा ने बेहद विचित्र घटना (Woman found fake accounts of her on dating apps) का जिक्र किया जिसे जानकर हर कोई दंग हो गया.