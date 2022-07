लोगों से मोटी रकम वसूलकर उनकी जगह देती थी ड्राइविंग टेस्ट, पकड़ी गई 'मुन्ना भाई' की सच्ची शागिर्द!

ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करने का नियम सिर्फ भारत में ही नहीं, कई देशों में है. मगर ये बात तो जग जाहिर है कि इन ड्राइविंग एग्जाम्स में कई बार फर्जीवाड़ा भी हो जाता है और लोग घूस देकर टेस्ट क्लियर कर लेते हैं. कई लोग तो दलाल या बिचोलियों की मदद से लाइसेंस बनवा लेते हैं जिसके लिए वो उन्हें पैसे खिलाते हैं. ऐसी ही एक महिला दलाल ब्रिटेन (Britain woman driving test) में पकड़ी गई है जो लोगों ने रुपये लेकर उनकी जगह ड्राइविंग टेस्ट (Woman took driving test in place of others) देती थी. इस महिला के बारे में जानकर आपको संजय दत्त की एक फिल्म याद आ जाएगी.

संजय दत्त की फेमस फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ में जिस तरह संजय दत्त अपनी जगह किसी और को परीक्षा देने के लिए भेज देते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी एक महिला पकड़ी गई है जो लोगों से रुपये एंठकर उनकी जगह ड्राइविंग टेस्ट (woman faked driving test in Britain) देने जाया करती थी. यॉर्कशायर लाइव की रिपोर्ट के अनुसार 29 साल की इंदरजीत कौर ने माना कि उन्होंने साल 2018 से लेकर 2020 के बीच लगभग 150 लोगों की जगह ड्राइविंग टेस्ट (britain woman 150 driving test) दिया जिसमें थ्योरी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट दोनों शामिल थे.

महिला को 8 महीने की जेल हो गई है. (फोटो: @dave24144975/Twitter)

करोड़पति बन गई महिला?

अब सवाल ये उठता है कि महिला को टेस्ट देने के बदले क्या मिलता था और वो ऐसा क्यों कर रही थी. रिपोर्ट्स के अनुसार कौर उन लोगों से रुपये लेकर टेस्ट देने जाया करती थीं जिन्हें अच्छे से अंग्रेजी नहीं आती थी. वो एक आदमी से करीब 76 हजार रुपये चार्ज करती थीं. स्वानसी क्राउन कोर्ट के जज ने कहा कि मुमकिन है कि महिला ने इस धंधे से 1 करोड़ से ज्यादा रुपये कमाल लिए होंगे. इसलिए अब महिला के कमाए रुपयों की भी जांच होगी. इस बारे में खुलासा तब हुआ जब वो एक बार परीक्षा देने गई और टेस्ट लेने वाले को उसके ऊपर शक हो गया.

महिला को हुई 8 महीने की जेल

महिला ने इंग्लैंड और वेल्स में जुर्म किया है. ड्राइवर एंड वेहकिल स्टैंडर्ड्स एजेंसी ने छानबीन शुरू की. तब साउथ वेल्स की ऑर्गनाइज्ड क्राइम यूनिट की पड़ताल में पता चला कि वो उन लोगों की तरफ से टेस्ट में बैठती है जिनकी अंग्रेजी कमजोर है. प्रमुख जांच अधिकारी ने कहा कि महिला ने गाड़ी चलाने में असक्षम लोगों की मदद कर उन मासूम लोगों की जान को खतरे में डाला है जो सड़क पर चलते हैं. इस घटना के बाद कोर्ट ने उसे 8 महीने की जेल की सजा सुनाई है.