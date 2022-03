शराब के नशे में महिला ने शरीर पर विचित्र जगह बनवाया अंजान शख्स के नाम का टैटू, होश आने पर करने लगी अफसोस

अक्सर लोग शराब के नशे (Weird things drunk people do) में ऐसी चीजें कर जाते हैं जो काफी चौंकाने वाली होती हैं. कोई मारपीट करने लगता है, कोई नाचने-गाने लगता है तो कोई ज्यादा हंसने या रोने लगता है. मगर इंग्लैंड की एक महिला ने तो शराब के नशे में कुछ ऐसा कर दिया कि होश में आने के बाद उसे काफी अफसोस हुआ. महिला ने नशे में धुत हो कर अपने बॉडी पार्ट पर अंजान आदमी के नाम का टैटू (British woman got strangers name tattooed on hip) बनवा लिया.

हियरफोर्ड (Hereford, England) की रहने वाली 32 साल की कायली विलियम्स (Kaylie Williams) अब 2 बच्चों की मां हैं मगर जब वो अविवाहित थीं तब अपने दोस्तों के साथ काफी मस्ती किया करती थीं और घूमने-फिरने जाती रहती थीं. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 में कायली अपनी गर्ल गैंग के साथ स्पेन के मैगालफ (Magaluf) शहर गई थीं जहां उन्होंने जमकर पार्टी की. मगर एक दिन उनकी ये मस्ती सजा में बदल गई.

अंजान शख्स ने दिया महिला को चैलेंज

दरअसल, कायली और उनकी दोस्त शराब के नशे में धुत, पार्टी करके जब पब से बाहर निकलीं तो एक टैटू बनाने वाली शॉप के बाहर पहुंचीं जहां कुछ स्पैनिश मर्द खड़े थे. उन सब में बातें होने लगीं और तभी एक मर्द ने उन्हें एक विचित्र चैलेंज दे दिया. उसने कायली को चौलेंज दिया कि वो अपनी हिप पर उसके नाम का टैटू बनवाए. कायली होश में नहीं थीं तो तुरंत ही शख्स की बात मान गईं मगर उन्होंने कहा कि अगर वो टैटू (Drunk woman made tattoo of stranger on hip) बनवाने का पैसा देगा तभी वो ऐसा करेंगी.

हिप पर बनवाया शख्स के नाम का टैटू

शख्स भी ये सुनकर हैरान हो गया मगर वो भी हंसी-मजाक के मूड में था तो वो मान गया. कायली ने अपनी हिप पर ‘डेनियल फॉर्ड’ नाम गुदवा लिया. इस हरकत के 10 साल बाद भी वो इस बात से हैरान होती हैं कि उन्हें ना ही डेनियल का चेहरा याद है, ना ही उसके बारे में कुछ भी पता है. वो बिल्कुल उनके लिए अंजान था. ऐसे में उन्हें ये सोचकर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि मस्ती-मजाक में उन्होंने अपने शरीर पर किसी अंजान आदमी का टैटू बनवा लिया. उनकी सहेलियां अभी भी उस घटना को याद कर हंसती हैं. हालांकि, अब कायली को टैटू बनवाने का अफसोस नहीं है. उनके शरीर पर कई टैटू हैं जिनमें से उन्हें यही टैटू सबसे अच्छा लगता है.