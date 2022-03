पत्नी से टहलने जाने का बहाना बनाकर घर से निकला शख्स, यूक्रेन पहुंच रूसी सेना के खिलाफ जंग में हुआ शामिल

यूक्रेन और रूस के बीच की जंग (Ukraine-Russia War) खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. जहां यूक्रेन में बर्बादी चरम पर है तो रूस को भी इस युद्ध से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है. इस बीच दुनिया में भी इस युद्ध को लेकर काफी चर्चे हैं. बहुत से लोगों में यूक्रेन के प्रति सहानुभुति आ गई है. वो उसे सोशल मीडिया के जरिए सपोर्ट कर रहे हैं. कई लोगों ने तो अपने-अपने देशों में भी सपोर्ट यूक्रेन की मुहिम छेड़ दी है. इस बीच एक ब्रिटेन के नागरिक (Britain man went to Ukraine to fight Russians) ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चौंकाने वाले तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करने का मन बना लिया है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार विरल (Wirral) का रहने वाला एक शख्स अपनी पत्नी (Man lied to wife travel Ukraine to fight in war) से ये कहकर निकला कि को वो आसपास टहलने जा रहा है मगर वो फ्लाइट पकड़कर सीधे पोलैंड पहुंच गया. मेडायका गांव के जरिए उसने बॉर्डर पार किया और यूक्रेन में प्रवेश कर गया. फिर वो जाकर यूक्रेन की सेना की मदद करने पहुंच गया और रूस के खिलाफ जंग में शामिल भी हो गया है.

पत्नी को बिना बताए यूक्रेन पहुंचा शख्स

द सन वेबसाइट के बात करते हुए शख्स ने बताया कि वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश आर्मी का सैनिक है. लंबे वक्त तक सेना में वो स्नाइपर के तौर पर काम करता था. उसने कहा कि उसकी पत्नी को जब पता चलेगा तो वो बेहद नाराज होगी. इसलिए वो उसे यूक्रेन से ही कुछ समय बाद कॉल कर के बताएगा. उसकने कहा कि यूक्रेन की सेना सही है और लोगों को इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन वासियों की मदद करनी चाहिए.

यूक्रेन की मदद करने पहुंचा शख्स

शख्स ने कहा कि उसने अपनी जिंदगी जी ली है, सारे उधार चुकता कर दिए हैं और पति-पिता के सारे फर्ज निभा चुका है. इसलिए वो यूक्रेन की मदद करने वहां पहुंचा है. उसका मानना है कि उनका सामना नए जमाने के हिटलर से है जो सब कुछ तबाह करने पर लगा हुआ है. शख्स ने बिना अपने नाम का खुलासा किए कहा कि यूक्रेन के लोगों को अनुभवी सैनिक की जरूरत है और वो अनुभव उसके पास मौजूद है. उसने कहा कि उसे अफसोस नहीं होगा अगर वो लौटकर अपने घर नहीं आया.