मौत के बाद बनना चाहता था भोजन! जाहिर की परिवार को अपना शरीर खिलाने की इच्छा, शख्स ने कर दिया सभी को हैरान

दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद की भी इच्छाएं पाले बैठे हैं. उन्होंने तय कर लिया है कि मौत के बाद वो अपने शरीर के साथ क्या करना चाहते हैं, किस तरह वो अपना अंतिम संस्कार (Weird funeral rituals) चाहते हैं, यहां तक कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ये भी तय कर लिया है कि लोग उनके जाने के बाद उन्हें किस तरह याद करें या अलविदा कहें. पर सनलाइफ नाम की एक संस्था द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि लोग मरने के बाद की कई बार विचित्र इच्छाएं भी प्रकट करते हैं जो चौंकाने वाली हैं.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इयान एटकिनसन ने इस शोध को अंजाम दिया है. उन्होंने बताया कि 5 में 4 अंतिम संस्कार करवाने वाले लोगों ने बताया कि वो अपने अंतिम संस्कार को जीवन के एक उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं. उनका कहना है कि एक व्यक्ति ने एक बार इच्छा जाहिर की थी कि वो मरने के बाद सैंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर दफन होना चाहता है. वहीं एक ने इच्छा जाहिर की थी कि उसके मरने के बाद, उसकी कब्र पर मिट्टी ना डालकर टॉफियां डाली जाएं.

परिवार को खिलाना चाहता था अपना ही शरीर

पर सबसे ज्यादा हैरान और विचिलित करने वाली इच्छा एक ब्रिटेन के शख्स (Man wanted family to eat him in funeral) ने जाहिर की थी. रिपोर्ट के अनुसार शख्स ने मांग की थी कि उसके अंतिम संस्कार पर भोजन के तौर पर उसी को परोसा जाए. यानी वो चाहता था कि उसके शरीर को टुकड़े कर उसके परिवार को खिलाया जाए. कैनिबलिज्म ब्रिटेन में गैरकानूनी है, ऐसे में उसकी इच्छा तो नहीं पूरी हो पाई मगर अंतिम संस्कार करने वाले लोग ये सुनकर डर जरूर गए थे.

लोगों में बढ़ रही अजीबोगरीब अंतिम संस्कार की मांग

इयान ने कहा कि लोग हर साल अपने सगे संबंधियों की मौत को और भी ज्यादा ग्लैमरस और यादगार बनाना चाहते हैं, इसलिए बहुत से लोग उनके मर जाने के बाद ऐसे काम करते हैं जो सुनकर ही अजीब लगता है. उन्होंने बताया कि एक बार एक परिवार ने अपने घर के बुजुर्ग के मर जाने के बाद उनके प्लास्टिक के नकली पैर को इबिजा भेजने का सोचा. इबिजा आइलैंड अपनी पार्टी और नाइट लाइफ के लिए फेमस है. उन्होंने समुद्र में पैर को बहा दिया. उन्हें लगा कि वो रास्ता बना लेगा पर हुआ यूं कि वो इबिजा ना जाकर उनके घर के पास ही बह आया जिसे देखकर परिवार दंग रह गया.