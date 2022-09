सेल्फी लेने के चक्कर में सुनसान घाटी में उतर गया शख्स, लौटने का रास्ता न मिलने पर 6 घंटों तक फंसा

35 साल के ब्रिटिश हाइकर और पर्यटक जॉश पोलार्ड (Josh Pollard) के साथ स्पेन में ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे. वो सेल्फी (man went down in canyon to take selfie stuck) लेने के चक्कर में एक घाटी के तल तक पहुंच गए मगर तब उन्हें पता चला कि वहां से लौटने का रास्ता ही नहीं है.











Follow us on