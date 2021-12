दूसरे देश की जेल में बंद कैदी से हो गया महिला को प्यार, बॉयफ्रेंड से मिलने 7000 किलोमीटर दूर पहुंची औरत!

ब्रिटेन की रहने वाली केटी (Katie) ने राइट ने एक वेबसाइट पर एक कैदी को खत (Woman Started Writing Letters to Prisoner) लिखना शुरू किया. मगर उसे कहां पता था कि खतों के साथ-साथ दोनों अपनी प्रेम कहानी भी लिख रहे हैं. द सन वेबसाइट के अनुसार केटी को 7 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका की जेल में बंद डैनी (Danny) नाम के कैदी से प्यार हो गया (Woman Fell in Love with Prisoner). तब से केटी ने अपने और डैनी के नाम से एक टिकटॉक अकाउंट (@katiedanny12) की भी शुरुआत कर दी.