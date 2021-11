हफ्ते में सिर्फ 1 बार नहाती है महिला, पानी की आवाज और साबुन की खुशबू से भागती है दूर!

इंग्लैंड के डॉर्सेट (Dorset, England) में रहने वाली 49 साल की नैटेली किंग (Natalie King) एक स्कूल टीचर हैं. वो अपने 45 साल के प्लंबर पति जेमी (Plumber Husband Jamie) के साथ रहती हैं. विडंबना ये है कि महिला का पति प्लंबर है इसके बावजूद वो पानी से दूर भागती है. द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक महिला हफ्ते में सिर्फ 1 बार नहाती है और 1 ही बार डियोड्रेंट (Woman Uses Deodorant once in a week) का भी इस्तेमाल करती है.