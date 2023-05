पति की हुई रहस्यमयी मौत, गम में ऐसी डूबी पत्नी कि याद में लिख डाली किताब! जांच के बाद हकीकत आई सामने

भारतीय परंपरा में पति-पत्नी का साथ, सात जन्मों तक का होता है. भले ही पश्चिमी देशों में ऐसा ना माना जाता हो पर वहां पर भी पति-पत्नी एक दूसरे बेहिसाब प्यार करते हैं और साथ जीने-मरने की कसमें खाते हैं. पर जब नियती उन्हें अलग करने का सोच लेती है तो फिर सब कुछ बदल जाता है. किसी भी एक के निधन से, दूसरा पार्टनर पल-पल मरने पर मजबूर हो जाता है. ऐसा ही एक अमेरिकी महिला (American woman charged with husband’s murder) के साथ हुआ जिसके पति की रहस्यमयी मौत हो गई. वो इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि उस गम को उसने शब्द दे दिए और पति की याद में बच्चों की एक किताब लिख डाली. पर ये पूरा वाकया इतना भी सरल नहीं है, जितना हमने आपको बताया.

न्यूज18 हिन्दी की सीरीज ‘Brutal Women Series’ के तहत आज हम एक ताजा मामले की चर्चा करेंगे जिसमें एक पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने ही पति की जान ले ली. सीएनएन न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के उटाह (Utah, USA) में रहने वाली 33 साल की कोरी रिचिन्स (Kouri Richins) 3 लड़कों की मां है और एरिक रिचिन्स (Eric Richins) से उनकी शादी हुए करीब 9 साल हो चुके थे. पर 3 मार्च 2022 को अचानक एरिक की मौत हो गई जिसने कोरी की जिंदगी को हिलाकर रख दिया. एरिक बिजनेस करते थे और कोरी भी रियल एस्टेट एजेंट थीं. उनकी एक डील जब फाइनल हुई तो उसी का जश्न मनाने को वो अपने पति के लिए शराब की बोतल लाई थीं. पति को ड्रिंक देने के बाद वो अपने एक बेटे के कमरे में चली गईं क्योंकि वो रात में बुरे सपने से डर जा रहा था.

पति की हुई रहस्यमयी मौत

जब देर रात करीब 3 बजे वो एरिक के कमरे में पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि वो जमीन पर मरा पड़ा था. कोरी ने तुरंत ही पुलिस को फोन मिलाया. जिसके बाद लाश का पोस्टमॉर्टेम हुआ. जांच में पता चला कि एरिक की मौत फेटनायल के ओवरडोज से हुई है. फेटनायल (fentanyl overdose) एक ड्रग होता है और एरिक के शरीर में उसकी 5 गुना ज्यादा मात्रा में ये ड्रग मिला. रिपोर्ट देखकर पुलिस को कोरी पर शक हुआ. पर उन्हें इस बात का सबूत चाहिए था कि उन्होंने ही पति को जहर देकर मारा है.

पति की मौत के कुछ ही दिन बाद उसने याद में एक बच्चों की किताब लिख दी. (फोटो: Twitter/@901Lulu)

लिख डाली पति की याद में किताब

साल के अंत तक कोरी ने अपने पति की याद में एक बच्चों की किताब लिख डाली जिसका नाम है, Are You With Me? (क्या तुम मेरे साथ हो?) बुक के प्रचार के लिए कोरी ने अलग-अलग पॉडकास्ट शोज में हिस्सा लिया और सभी को बताया है कि वो पति की मौत से बहुत दुखी है. वो कोशिश करती है कि पति (Author murder husband) की आत्मा घर में रहे और पूरे परिवार की देखभाल करे. इस बीच पुलिस ने एक सर्च वॉरेंट निकाला और कोरी के मोबाइल फोन की जांच की. उसमें उन्हें एक मैसेज मिला जो कोरी ने अपने एक दोस्त को किया था जिसमें वो कोई खान पेन किलर मांग रही हैं, जो फेटनायल ही थी. दोस्त ने उन्हें 15-20 गोलियां मुहैया करा दी थीं.

पति ने जताई थी मारने की आशंका

मैसेज के अलावा, एरिक के परिवार ने भी कोरी से जुड़ी कई बातें पुलिस को बताईं जिसने साबित कर दिया कि उनका हाथ इस हत्या में था. परिवार ने बताया कि एरिक ने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो कोरी जिम्मेदार होगी. एरिक ने परिवार को ये भी बताया था कि कोरी उन्हें दो बार जहर देकर मारने की कोशिश कर चुकी है. एक बार एरिक और कोरी ग्रीस गए थे छुट्टियां मनाने, तब एरिक ने अपनी बहन को फोन कर ये बताया था कि कोरी ने उन्हें एक ड्रिंक पीने को दी थी, जिससे वो उग्र हो गए थे. 14 फरवरी 2022 को एरिक अचानक डाइनिंग टेबल पर बेहोश हो गए थे. तब उनके कुछ दोस्त वैलेंटाइन्स डे डिनर पर आए थे. होश में आने के बाद एरिक ने दोस्त से कहा था कि उन्हें शक है उनकी पत्नी उन्हें मारना चाहती है.

संपत्ति से पति ने कर दिया था बाहर

एक और बड़ा सबूत एरिक की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से सामने आया. जनवरी 2022 में कोरी ने एरिक की पॉलिसी के बेनिफीशियरी को बदलकर, जो उनका दोस्त था, अपना नाम रख लिया था. कंपनी ने जैसे ही एरिक से इसके बारे में संपर्क किया, वैसे ही उन्होंने नाम दोबारा चेंज कर दिया था. यही नहीं, एरिक ने अपनी पत्नी का नाम बदलकर पावर ऑफ अटॉर्नी और विल में बहन को लाभार्थी बनाया था. कोरी को एरिक के मरने के बाद ये पता चला कि एरिक ने उनका नाम हटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने एरिक के परिवार पर केस करना शुरू कर दिया था. इन सारे सबूतों को देखते हुए पुलिस ने कोरी को गिरफ्तार कर लिया. अब वो जेल में हैं और अगली सुनवाई 19 मई को होगी. तब जज ये तय करेंगे कि ट्रायल शुरू होने से पहले वो जेल में ही रहेंगी या नहीं.