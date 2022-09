VIDEO: बैल की सींघ पर आग लगाकर देने लगा चुनौती, जानवर ने शख्स का कर दिया ऐसा हाल कि उठ पाना हुआ मुश्किल

सड़कों पर बैल का आतंक तो आपने भारत के कई शहरों में देखा होगा. कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज भी वायरल होने लगते हैं जिसमें बैल सड़क चलते लोगों को अपनी सींघ (fire on bull horn) से मार गिराते हैं. इन हमलों में लोगों की मौत भी हो जाती है. मगर कई देशों में ऐसे खेल भी होते हैं जहां जान बूझकर खुद को बैलों के सामने फेंक दिया जाता है और फिर उनसे बचने की कोशिश की जाती है. स्पेन समेत बहुत से देशों में इस तरह के खेलों का प्रचलन है. ऐसे ही एक खेल से जुड़ा वीडियो वायरल (bull attack man viral video) हो रहा है जिसमें एक शख्स बैल (man stands in front of angry bull video) के सामने खड़ा नजर आ रहा है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी.

ट्विटर अकाउंट ‘वाय मेन लिव लेस’ पर अक्सर पुरुषों से जुड़े एक्सिडेंट्स (accident videos of men video) के चौंकाने वाले वीडियोज (weird videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. इस वीडियो में एक शख्स हजारों की भीड़ के सामने एक बैल को चुनौती (bull with fire on horn attack man video) देता दिख रहा है. कई बार इंसान अतिउत्साही होकर ऐसे काम कर जाता है जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं. इस वीडियो में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है.

बैल ने कर दिया हमला

वीडियो में एक काले रंग का बड़ा सा बैल नजर आ रहा है और उसके सींघ पर आग जला दी गई है. संभवतया ऐसा इसलिए किया गया है जिससे बैल को ज्यादा गुस्सा आ सके. बैल एक मैदान में खड़ा है और उसके चारों ओर दर्शक मौजूद हैं. इससे पता चल रहा है कि जरूर ये किसी उत्सह के जश्न के दौरान बनाया गया वीडियो है. बैल के सामने एक शख्स खड़ा है जिसकी हरकतें देखकर पता चल रहा है कि वो जानवर को भड़का रहा है जिससे वो हमला करे. कुछ पल बाद उसका भड़काना रंग लाता है और बैल शख्स की तरफ भागता है. शख्स सीढ़ियों पर चढ़ता है मगर बैल तेज रफ्तार में उसे अपने जलते हुए सींघ से जोरदार टक्कर मारता है और शख्स उछलता हुआ जमीन पर आ गिरता है. इस हमले के बाद उसका उठ पाना नामुमकिन सा लग रहा है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

टीवी से लेकर मंजन तक, रोजमर्रा की ये चीजें ले सकती हैं आपकी जान! घर में जरूर होंगी मौजूद आगे देखें…

वीडियो पर लोगों ने की टिप्पणी

लोगों ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बैल ने उस शख्स को सही सबक सिखाया. वैसे ये पहली बार नहीं है जब लोग इस तरह बैलों से भिड़ गए हैं. बीते दिनों एक वीडियो ट्विटर अकाउंट विशियस वीडियोज नाम के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया था जिसमें एक शख्स सड़क पर बैलों के सामने भागते दिख रहा है.