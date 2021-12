ऊंटों के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हो गई बेईमानी, जानवरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया इंजेक्शन!

मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसे कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट दुनिया में होते हैं जिनमें लोगों की सुंदरता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है. पर क्या आप जानते हैं कि जानवरों के भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट (Beauty Contest of Animals) होते हैं जिनमें उनकी सुंदरता को देखकर उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं. हाल ही में एक ऐसे ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बेईमानी (Cheating in Beauty Contest of Camels) हो गई जिसके बाद इसके खूब चर्चे हो रहे हैं. साउदी अरब (Saudi Arabia) में कुछ ऊंटों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उन्हें इंजेक्शन (Botox Injected to Camels in Beauty Contest) लगा दिया गया. जिसके बाद इंसानों की चोरी पकड़ी गई.

साऊदी अरब के राजा अब्दुल्लाजीज ऊंट महोत्सव (Saudi Arabia’s King Abdulaziz Camel Festival) में 43 ऊंटों को बोटॉक्स इंजेक्शन लगा दिया गया. जिसके बाद उन्हें इस महोत्सव में अयोग्य घोषित कर बाहर निकाल दिया गया. खबर है कि उनपर कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोसेस (Cosmetic Procedures of Camels) किए गए थे.

बोटॉक्स के अलावा कई अन्य चीजों का भी होता है इस्तेमाल

आपको जानकर हैरानी होगी कि साऊदी अरब में ये कॉन्टेस्ट इतना अहमियत रखता है कि लोग अपने ऊंटों को दूसरे के ऊंटों से खूबसूरत दिखाने के लिए अलग-अलग तरह के पैंतरे इस्तेमाल करने लगते हैं. साउदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस साल बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने पर 40 ऊंटों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. आपको बता दें कि बोटोक्स बॉट्यूलिनम टॉक्सिन प्रोटीन से बनने वाला एक किस्म का ड्रग है जिसे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है. इंसानों के चेहरे पर भी इसे लगाया जाता है जिससे चेहरे की झुर्रियों को कम किया जा सके.

पकड़े जाने वाले मालिकों को देना होता है लाखों का जुर्माना

कई रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. बोटॉक्स का इस्तेमाल तो छोटी चीज है. कई बार होंठ फुलाने के लिए, और मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरह के हॉर्मोन का इस्तेमाल किया जाता है. ऊंटों के मालिक तो ऊंट के ऊपरी होंठ को खींचकर लंबा करने के चक्कर में भी लगे रहते हैं जबकि रबर बैंड का सहारा लेकर शरीर के कई अंगों को भी बड़ा किया जाता है. कॉन्टेस्ट से पहले ऊंटों की जांच होती है और एक्स-रे के साथ-साथ कई और भी स्टेप किए जाते हैं. यही नहीं, जो भी इस गैरकानूनी काम को करने में पकड़ा जाता है उसपर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.