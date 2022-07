कीड़े खाने वाले मांसाहारी पौधे को खिला दी लाल मिर्च! कुछ दिनों में हुआ चौंकाने वाला हाल, देखें Video

प्रकृति ने हर जीव को कुछ ना कुछ ऐसा दिया है कि जो उसे दूसरे जीवों से अलग बनाता है. किसी के पास सींघ है तो किसी के पास जहर, कोई बहुत तेज दौड़ सकता है तो कोई उड़ता है. इसी प्रकार पेड़-पौधों में भी कई खासियत हैं. क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा भी पौधा होता है जो मांसाहारी (Do you know about Carnivorous plant) है और कीड़े-मकौड़े खाता है? कीड़े खाने वाले पौधे को किसी ने लाल मिर्च (Carnivorous plant fed red chilly video) खाने को दे दी. उसके बाद उसका जो हाल हुआ, वो देखने लायक है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. इन दिनों एक वीडियो इस अकाउंट पर शेयर किया गया है जो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक मांसाहारी पौधा (venus fly trap fed red chilly video) नजर आ रहा है. इस पौधे को वीनस फ्लायट्रैप कहते हैं. जैसे ही इस पौधे के मुंह पर कोई कीड़ा आकर बैठता है तो इसका मुंह बंद हो जाता है और वो धीरे-धीरे कीड़े को चूसकर उसके अंदर से सारे पोषक तत्व ले लेता है. जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं इसमें किसी ने उस पौधो को लाल मिर्च खिला दी.

मांसाहारी पौधे को खिला दी मिर्च

वायरल वीडियो में पैधे के मुंह के बीच में लाल मिर्च रखते हुए दिखाया जा रहा है. जैसे ही मिर्च रख जाती है पौधा बंद हो जाता है. फिर वक्त के साथ मिर्च वैसे ही रहती है मगर पौधा सूखने लगता है. वो काला पड़ जाता है. उसके पिछले हिस्से से साफ देखा जा सकता है कि कालापन आना शुरू हुआ है और धीरे-धीरे पूरा पौधा ही काला हो जाता है. जाहिर है कि पौधे को लाल मिर्च सूट नहीं की और उसपर मिर्च का विपरीत असर हुआ.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 12 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. लोगों का ये कहना है कि पौधे पर जो असर हुआ है वो मिर्च के कारण नहीं है. ऐसा हमेशा हो जाता है जब वो ऐसे कीड़ों को खाने चलता है जिसे वो हजम नहीं कर पाता. लाल मिर्च को भी पौधा हजम नहीं कर पाया और सूख गया. एक शख्स ने तो वीडियो को निर्दयता भरा बता दिया. उसका कहना है कि ये वीडियो कहीं से भी मजाकिया नहीं लग रहा है.