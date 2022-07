VIDEO: बीच रास्ते में बैठी बिल्ली से बच-बचकर यूं निकलते दिखे लोग, टस से मस नहीं हुई कैट!

जानवरों से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक फनी वीडियो (funny animal videos) पोस्ट किया गया है जिसमें एक बिल्ली (cat not moving from way viral video) का अजीबोगरीब रवैया देखने को मिल रहा है. अक्सर लोग जानवरों के सड़क पर घूमने से परेशान रहते हैं मगर ऐसा भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी होता है.











Follow us on