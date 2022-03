Video: चिड़िया को पकड़ने के लिए घात लगाए थी बिल्ली, पक्षी की हरकत से दुम दबाकर भागने को हुई मजबूर

सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वीडियोज (Cute animal videos) लोगों को काफी पसंद आते हैं. वो भी तब जब जानवर मस्ती करते नजर आते हैं. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें लोग चालाक समझते हैं, जैसे बिल्ली, मगर जब वही बिल्ली बेवकूफी भरी हरकतें करती है तो उसकी हरकत की चर्चा होना तो लाजमी है. हाल ही में एक बिल्ली (Bird poop on cat face video) का ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो चिड़िया को दबोचने के लिए घात लगाए बैठी है मगर चिड़िया ने ऐसी हरकत कर डाली की बिल्ली (Cat runs after bird poop on face viral video) भागने लगी.

अपने अजबगजब वीडियोज (Weird videos) के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर हाल ही में एक वीडियो काफी चर्चा में है और लोगों को पसंद आ रहा है. आपको बता दें कि ये वीडियो रूस (Russia) का है. यहां एक झील के किनारे बनी रेलिंग पर दो सीगल चिड़िया (Seagull bird poop on black cat face video) बैठी दिखाई दे रही हैं. नीचे एक काले रंग की बिल्ली है जो बड़ी शांति से घात लगाए बैठी है.

बिल्ली पर चिड़िया ने किया बीट

बिल्ली को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वो बस इस फिराक में है कि झपटकर चिड़िया को अपने कब्जे में ले ले और अपना आहार बना ले. मगर जैसे ही बिल्ली रेलिंग के और नजदीक जाती है, वैसे ही चिड़िया उसपर बीट कर देती है. चिड़िया का मल सीधे बिल्ली के चेहरे पर गिरता है. इसके बाद बिल्ली को शायद इतनी बुरी तरह से घिन आती है कि वो वहां से नौ दो ग्यारह हो जाती है. बिल्ली दूर तक भागते-भागते वहां से निकल जाती है.

लोगों ने वीडियो पर किया कमेंट

आपको बता दें कि इस वीडियो को 42 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर अपनी टिप्पणी दी है. एक शख्स ने लिखा कि वो ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है. जबकि दूसरे शख्स को बिल्ली पर दया आ गई. एक अन्य शख्स ने कमेंट किया कि जब बहुत ध्यान से किसी चीज को देखते रहो तो लोग काफी केयरलेस हो जाते हैं. उसका नतीजा यही होता है. कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शायद बिल्ली का मुंह खुला हुआ था और गंदगी सीधे उसके मुंह में गई है. एक आदमी ने कहा कि चिड़िया की बीट गिरना गुडलक माना जाता है. तो बिल्ली को अच्छी किस्मत हाथ लगी है.