बिना संतान के ही महिला ने खरीद डाले बच्चों के कपड़े, प्रेग्नेंसी से पहले की 3 लाख रुपये से ज्यादा की शॉपिंग!

जब कोई कपल अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है तो उन्हें होने वाले बच्चे के लिए नए कपड़े (Clothes for new born) और सामान खरीदने में बहुत आनंद आता है. होने वाले माता-पिता बच्चों के पसंद की चीजे लेते हैं जिससे जब वो पैदा हों तो उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे. बच्चे पैदा होने से पहले, यानी प्रेग्नेंसी के दौरान उनके लिए शॉपिंग करना आम बात है पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई महिला प्रेग्नेंट (Woman buy clothes new born before pregnancy) होने से पहले ही बच्चों की शॉपिंग कर ले? ऐसा ही कुछ ब्रिटेन की एक महिला ने भी किया.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 29 साल की एक महिला ने मम्सनेट नाम की वेबसाइट पर हाल ही में बेहद विचित्र बात शेयर की. महिला ने बताया कि वो अभी प्रेग्नेंट (Childless woman buy children’s clothes) नहीं है, इसके बावजूद उसने लाखों रुपये बच्चों के कपड़े खरीदने में लगा दिए. उसके पास पहले से ही कई खर्चे हैं मगर उसने उनको ना ध्यान देकर कपड़े खरीदने को चुना तो उसका पति भड़ उठा.

3 लाख रुपये के खरीदे कपड़े

महिला ने बताया कि वो और उसका पति फिलहाल बच्चे नहीं चाहते क्योंकि वो उसके लिए अभी पैसे जुटाने में लगे हुए हैं. महिला के पास करीब 5 लाख रुपये की सेविंग थी. उसने बताया कि वो और उसका पति अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए 2-3 लाख रुपये लगाकर कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं. उसने कहा कि वो खुद भी पैसे बचाना चाहती है मगर जब उसे बच्चों के कपड़े नजर आ जाते हैं तो वो उन्हें खरीदने पर अड़ जाती है. इस तरह महिला ने करीब 3 सालों में 3 लाख रुपये (Woman bought 3 lakh rupees kids clothes) से ज्यादा का खर्च कपड़ों पर कर दिया है.

लोगों ने महिला का नहीं दिया साथ

इस बात से महिला का पति खुश नहीं है. वो अक्सर इस बात पर उससे झगड़ता रहता है. महिला ने ये सोचकर वेबसाइट पर अपनी समस्या शेयर की कि लोग उसका साथ देंगे और उसकी ओर से सलाह देंगे मगर अन्य महिलाओं ने उसकी इस हरकत को बेवकूफी करार दे दिया. एक ने कहा कि बच्चे तेजी से बढ़ते हैं ऐसे में उसने जितने कपड़े खरीदे हैं सब छोटे हो जाएंगे और उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा.