VIDEO: मुंह में दबाए चम्मच पर रखा नींबू और शुरू कर दी रेस, बच्चों की दौड़ ने बड़ों को भी दी महत्वपूर्ण सीख

आपने एक अंग्रेजी कहावत तो जरूर सुनी होगी, ‘Slow and steady wins the race’ जिसका अर्थ होता है कि जो धीरे मगर स्थिर गति से चलता है, वो जीवन की हर रेस जीत जाता है. पर धीरे चलना इतना भी आसान नहीं है जितना हमें लगता है. धीरे चलने के लिए इंसान के अंदर धैर्य होना चाहिए. इस बात की सीख एक वायरल वीडियो दे रहा है जिसमें बच्चों (Kids holding spoon in mouth video) की एक रेस देखने को मिल रही है.

ट्विटर यूजर @ValaAfshar ने हाल ही में अपने अकाउंट पर एक वीडियो (kids hold lemon on spoon video) पोस्ट किया है जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ बच्चों (kids slow race with lemon and spoon) की रेस होती दिख रही है. अक्सर बच्चों को खेल के माध्यम से ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो उन्हें जिंदगी भर याद रहें और एक सबक सिखा जाएं. इस वीडियो में भी ऐसा ही सबक देखने को मिल रहा है जो बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी काफी काम का है.

नींबू को चम्मच में लिए-लिए चलने लगे बच्चे

वीडियो में कई बच्चे एक रेस में हिस्सा लेते दिख रहे हैं. उन्होंने अपने मुंह में एक चम्मच दबाया हुआ है जिसके ऊपर नींबू रखा है. चैलेंज ये है कि जो नींबू को चम्मच पर रखे-रखे पूरी रेस पार कर जाएगा, जीत उसकी होगी. जो बच्चे तेज गति से चलते दिख रहे हैं उनका नींबू गिर जा रहा है मगर एक बच्चा धीमी पर स्थिर गति से चलता है और रेस को जीत जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 करोड़ के करीब व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि इस वीडियो के माध्यम से काफी चीजें सीखने को मिल रही हैं. जबकि एक ने कहा कि ये दिखाता है कि हड़बड़ी नहीं करना चाहिए. वहीं एक ने कहा कि इंसान का टेंपो और चलने का दर काफी महत्वपूर्ण होता है. एक ने कहा कि वीडियो जीवन का सार है. वहीं एक ने जीतने वाले बच्चे की तारीफ की.