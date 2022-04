लैब में एक्सपेरिमेंट के नाम पर मारे जाते थे चिंपांजी, अब वीरान टापू पर लोगों ने दे दिया रहने का घर

विज्ञान ने भले ही तरक्की कर ली हो मगर वैज्ञानिकों ने तरक्की के नाम पर जितने बेजुना जानवरों की जान ली है, उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता. चाहे अंतरिक्ष में जानवरों को ले जाकर उनके मौत के घाट उतार देना हो या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के नाम पर जानवरों का इस्तेमाल करना. आमतौर पर बंदरों और उनकी अलग-अलग प्रजातियों के जीव इन एक्सपेरिमेंट्स (Chimpanzee used in American Lab experiments) का काफी शिकार बन जाते हैं. ऐसा ही कुछ अमेरिका में भी हो रहा था जहां चिंपांजियों की बलि चढ़ाई जा रही थी. मगर अब उन चिंपांजियों (Lab experiment survivor chimps got new home) को रहने के लिए नया घर मिल चुका है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार दर्जनों चिंपांजी, जिन्हें एक्सपेरिमेंट के नाम पर लैब में इस्तेमाल किया जाता था, और उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था. अब एक छोटे से आइलैंड देश पर घर बनाकर रह रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क ब्लड सेंटर (New York Blood Center) ने हेपिटाइटिस बी (hepatitis B) और अन्य बीमारियों के लिए बायोमेडिकल रीसर्च (biomedical research) की शुरुआत साल 1974 में फैरमिंगटन नदी के पास शुरू की थी. इस प्रोजेक्ट में करीब 400 चिंपांजी शामिल थे.

यहां बंदरों को खाना खिलाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है. फोटो: (AFP via Getty/Daily Star)

अफ्रीका के देश में रखे गए बंदर

रिपोर्ट में बताया गया है कि उनमें से बचे हुए करीब 65 चिंपांजियों को वहां से बचाकर अफ्रीका के लिबेरिया देश की राजधानी मॉनरोविया में रखा गया है. यहां उनके लिए खास घर बनाया गया है जहां वो सुरक्षित रह रहे हैं. 1989 से 2003 तक लिवेरिया में भयंकर गृह युद्ध चला था जिसके कारण कई चिंपांजी भूखे मरे थे, लेकिन अब इन चिंपांजियों की देखभाल करने वाले लोग यहां हर रोज 200 किलो के करीब खाना सुबह और 120 किलो खाना शाम को लेकर आते हैं.

एनिमल राइट्स ग्रुप कर रहे बंदरों की देखभाल

न्यूयॉर्क ब्लड सेंटर ने साल 2015 में बंदरों के पालन-पोषण के लिए दी जाने वाली फंडिंग को रोक दिया था जिसके कारण ये बंदर भुखमरी का शिकार हो रहे थे. उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें जंगलों में भी नहीं छोड़ा जा सकता था. ऐसे में अमेरिका के ही जानवरों पर शोध करने वाले शोधकर्ता भ्रायन हैरे ने इस आदेश के खिलाफ पेटिशन लिखा था. ह्यूमेन सुसाइटी इंटरनेशनल नाम के एनिमल राइट्स ग्रुप ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी. अब वे मिलकर इन चिंपांजियों की देखभाल कर रहे हैं. संस्था के वेट डॉक्टर रिचर्ड ने कहा है कि उम्मीद है कि जानवरों को अब जंगलों में छोड़ा जा सकेगा. हालांकि, उन्होंने ये भी बताया कि उनपर हुए प्रशिक्षण से वो काफी डरे हुए हैं.