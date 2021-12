Ex-Girlfriend से ब्रेकअप का बदला लेने के लिए शख्स ने की चौंकाने वाली हरकत! ड्रग्स देकर किया बेहोश और फिर...

किसी भी इंसान के लिए ब्रेकअप (How to cope with breakup) का फेज बहुत मुश्किल होता है और उससे बाहर निकलना और भी मुश्किल. कई लोग ब्रेकअप के बाद टूट जाते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से समेटने में लग जाते हैं मगर कुछ लोगों के दिमाग पर बदला लेने की सनक सवार हो जाती है. वो रिलेशनशिप में नाकामी बर्दाशत ही नहीं कर पाते. हाल ही में एक चीनी शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ जिसने ब्रेकअप का बदला लेने के लिए हैरान करने वाली हरकत अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड (Man Steal Money from Ex-Girlfriend after Breakup) के साथ कर डाली.

ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के गुआंग्जी प्रांत (Guanxi Province, China) में रहने वाले 28 साल के हुआंग मोहुई (Huang Mouhui) ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को ठगने (Man Cheat Ex-Girlfriend) का विचित्र प्लान बनाया. रिपोर्ट की मानें तो ये मामला पिछले साल दिसंबर का है. हुआंग ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड डॉन्ग से मिलने के लिए संपर्क किया. उसने कहा कि वो उसके बचे हुए पैसों को लौटाना चाहता है मगर उसका प्लान कुछ और ही था.

गर्लफ्रेंड को ड्रग्स देकर किया बेहोश

हुआंग को कुछ दोस्तों से पता चला कि उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब है. वो उसकी देखभाल करने और पैसे लौटाने के बहाने उसके घर पहुंच गया. शख्स अपने साथ ताजी सब्जियां और खाने-पीने की अन्य चीजें भी लेकर पहुंचा था. उसकी उदारता देखकर लड़की भावुक हो गई और उसने हुआंग को रुकने की अनुमति दे दी. हुआंग ने उसे इस बीच दवा भी बनाकर दी मगर दवा में उसने ड्रग्स मिला (Man gave Ex-Girlfriend Drugs to steal money) दिया जिससे लड़की कुछ ही देर में बेहोश हो गई.

एक्स-गर्लफ्रेंड के अकाउंट से शख्स ले उड़ा 18 लाख रुपये

जैसे ही लड़की बेहोश हुई, हुआंग ने उसकी उंगलियों से फोन को खोल लिया और फिर लड़की की आंखें अपने हाथ से खोलकर उसके खाते के आई लॉक को भी अनलॉक कर दिया. जैसे ही उसे लड़की के खाते का एक्सेस मिला, उसने तुरंत ही उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में 18 लाख रुपये के करीब ट्रांसफर कर दीए. पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद वो महिला का फोन अपने साथ ले गया और उसे बेहोशी की हालत में छोड़ गया. रिपोर्ट्स के अनुसार पैसे चोरी करने के 4 महीने तक हुआंग गायब रहा मगर उसे इसी साल अप्रैल में पुलिस ने पकड़ लिया. उसने बताया कि लड़की से चुराए पैसों से उसने अपने जुए की उधारी को चुका दिया. शख्स को साढ़े 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और 2 लाख से ज्यादा रुपये जुर्माने के तौर पर चुकाने को कहा गया है.