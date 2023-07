शॉपिंग मॉल में लगा अनोखा मूत्रालय, अपने आप हो जाती है पेशाब की जांच, इस्तेमाल के लिए चुकाना पड़ता है दाम

चीन अपनी आधुनिकता के लिए दुनियाभर में फेमस है. आपको यहां ऐसे आविष्कार और अनोखी चीजें दिखाई देंगी जो आपने शायद ही कभी कहीं और देखी होंगी. अगर कहीं और देखी भी होंगी तो वो चीन में बहुत पहले बनकर तैयार हो चुकी होगी. इन दिनों ऐसा ही एक आविष्कार लोगों का ध्यान खींच रहा है. चीन का एक यूरीनल यानी मूत्रालय (High Tech Urinal) चर्चा में है, जिसमें पेशाब करने के बाद उसकी जांच भी आसानी से की जा सकती है. इसके प्रयोग के लिए कीमत चुकानी पड़ती है.

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग समेत चीन (China Urine Test in Urinal) के अन्य शहरों में, पब्लिक प्लेस के बाथरूम में खास यूरीनल (Urinal do Urine Test for fees) लगाए जा रहे हैं. ये मूत्रालय मॉल या फिर घूमने की जगहों पर भी लगाए गए हैं. इनकी खासियत ये है कि इसमें पेशाब करने के दौरान अगर कोई चाहे तो अपने पेशाब की जांच भी कर सकता है. हाई-टेक यूरीनल में डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है और बिल्ट-इन पेमेंट का भी तरीका दिया है. इसकी मदद से उसी वक्त पेमेंट किया जा सकता है.

इन अनोखे यूरीनल में पैसे देकर यूरीन की टेस्टिंग भी हो जाती है. (फोटो: Twitter/@aggresivewater)

अनोखा मूत्रालय

यूरीनल में छुपे हुए सेंसर भी लगे हैं जिसके जरिए कैल्शियम, ग्लूकोस, प्रोटीन, कीटोन बॉडी, एस्कॉर्बेट आदि की जांच हो सकती है. स्क्रीन पर प्रदर्शित जानकारी से पता चलता है कि डेवलपर ने मूत्र परीक्षण तकनीक के लिए कुछ पेटेंट प्राप्त किए हैं, लेकिन परिणामों की सटीकता विवाद का विषय है. बैस्टिल पोस्ट की अनुसार, इन हाई-टेक मूत्रालयों को संचालित करने वाली कंपनी की ग्राहक सेवा का दावा है कि उनके उपकरण अस्पताल के परीक्षण इकाइयों के समान ही टेस्टिंग के सिद्धांत का उपयोग करते हैं. रिपोर्ट को स्वास्थ्य संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मूत्रालयों के स्थान को देखते हुए यह अत्यधिक असंभव लगता है.

तुर्कमेनिस्तान के तानाशाह ने बनाए थे ये 7 विचित्र नियम आगे देखें…

कितनी लगेगी फीस?

कंपनी ने दावा किया कि उसके इंजीनियरों ने मूत्रालयों को डिजाइन करते समय स्वच्छता के मुद्दों को ध्यान में रखा, लेकिन ज्यादा डीटेल में नहीं गए. मूत्रालय का उपयोग करते समय, स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड के साथ संदेश दिखाई देगा – ‘पेशाब करने के बाद आपको मूत्र परीक्षण रिपोर्ट मिलेगी, क्या आप इसके लिए भुगतान करेंगे?’ क्यूआर कोड की मदद से आप भुगतान के लिए स्कैन कर सकते हैं. कोड स्कैन करने और भुगतान की पुष्टि करने के बाद लगभग 2 मिनट में परीक्षण पूरा हो जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक आवश्यक शुल्क $2.80 (230 रुपये) है. यह दाम अस्पताल के मूत्र परीक्षण से बहुत सस्ता है.