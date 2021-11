ऐसा शहर जहां हर मर्द की हैं 3 गर्लफ्रेंड्स! लड़कों की कमी के चलते प्रेमी का खर्च उठाने को तैयार हैं औरतें

बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड बनाने का चलन दुनिया में नया नहीं है. प्रेम हमारे समाज की वास्तविकता है और लंबे वक्त से लोग प्रेम संबंधों को बुनते आ रहे हैं. देखा जाए तो अब बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड बनाना प्यार कम और ‘पीयर प्रेशर’ ज्यादा हो गया है, यानी एक दोस्त रिलेशनशिप में है तो दूसरा भी रिलेशनशिप चाहता है. हालांकि आज के वक्त में लोगों की प्राथमिकताएं और महत्वकांक्षाएं अलग हो गई हैं. इसलिए रिलेशनशिप के लिए आदर्श व्यक्ति की तलाश मुश्किल हो जाती है. यही कारण है कि बहुत से लोग सिंगल रह जाते हैं. मगर चीन में एक ऐसा शहर है जहां एक भी मर्द सिंगल नहीं रहता. यहां मर्दों की एक नहीं, तीन गर्लफ्रेंड्स (Chinese city where men have 3 girlfriends) होती हैं.

हम बात कर रहे हैं चीन के शहर डॉन्ग्गुआन (Dongguan City) की. गुआंगडॉन्ग प्रांत के इस शहर में रहने वाले लगभग हर शख्स की एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं (City where men have more than 1 girlfriend). कई लोगों की तो तीन गर्लफ्रेंड्स तक हैं. इंडिपेंडेंट वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक यहां जिन लोगों की एक ही गर्लफ्रेंड होती है वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं. इस चीज का सबसे बड़ा कारण है यहां का लिंग अनुपात.

पुरुषों से कम हैं महिलाएं

डेली मेल वेबसाइट की 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार शहर में हर 100 महिलाओं पर 89 पुरुष मौजूद हैं. इस जनसंख्या असमानता (population disparity) के कारण पुरुषों को गर्लफ्रेंड्स आसानी से मिल जाती हैं मगर महिलाओं को बॉयफ्रेंड्स बनाने के लिए लड़को की कमी होती है. न्यूज डॉट कॉम एयू से बात करते हुए एक शख्स ने कहा कि इस शहर में नौकरी मिलना मुश्किल है मगर गर्लफ्रेंड मिलना काफी आसान है. जबकि रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स ली बिन ने बताया कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं और उन तीनों को एक दूसरे के बारे में पता है. ली के अलावा और भी लोगों की एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं.

बॉयफ्रेंड्स का खर्च उठाने को तैयार रहती हैं महिलाएं

आपको बता दें कि ये शहर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए जाना जाता है. यहां कि फैक्ट्रियों में कई लड़कियां काम करती हैं. लोगों का कहना है कि उनसे आसानी से दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो खुद बॉयफ्रेंड्स की तलाश में रहती हैं. मिरर वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बार तो महिलाएं बॉयफ्रेंड बनाने के लिए उनका खर्च तक उठाने के लिए तैयार रहती हैं.