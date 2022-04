काम खत्म कर घर जाने से पहले बॉस मांगता है कर्मचारियों से फोन की बैटरी का स्क्रीनशॉट! अजीबोगरीब है कारण

कई बार ऑफिस में काम की प्रोडक्टिविटी (how to increase productivity in the workplace) एक जैसी नहीं होती. इन चीजों के लिए बॉस को तैयार होकर चलना चाहिए क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इंसान हर दिन अपनी क्षमता के हिसाब से प्रोडक्टिव हो पाए. यही एक चीज इंसान और रोबोट में फर्क करती है. मगर बॉस को लगता है कि इंसान, रोबोट की तरह हर दिन एक जैसा काम करे. ऐसा ही अजीबोगरीब रवैया चीन की एक कंपनी के बॉस (Chinese company employees send screenshot of phone battery) ने अपनाया जो अपने कर्मचारियों से उनके फोन की बैटरी का स्क्रीनशॉट मांगने लगा.

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार चीन के वुहान (Wuhan, China) में एक बॉस ने सभी को हैरान कर दिया है जब उससे जुड़ी अजीबोगरीब बात का खुलासा हुआ. रिपोर्ट के अनुसार बॉस अपने कर्मचारियों से हर रोज उनके घर जाने से पहले उनकी मोबाइल की बैटरी का स्क्रीनशॉट (Employee send screenshot of battery after work to boss) मांगता है. आपको लगेगा कि फोन का स्क्रीनशॉट क्या साबित करेगा. इसे लेकर बॉस की अजीबोगरीब थ्योरी है जिसका वो पालन करता है.

लोगों ने बॉस और कंपनी को किया ट्रोल

बॉस ने इस तरीके को प्रोडक्टिविटी एनहैंसिंग मेथड का नाम दिया है. सोशल मीडिया पर कंपनी के एक कर्मचारी ने बताया कि उन्हें फोन सेटिंग में जाकर बैटरी यूसेज ग्राफ का स्क्रीनशॉट बॉस को भेजना पड़ता है. सोशल मीडिया पर लोगों को ये बात जरा भी हजम नहीं हुई और उन्होंने बॉस की आलोचना करना शुरू कर दिया. कई लोगों ने तो कर्मचारियों को ये सलाह दी कि उन्हें अब नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है. जबकि एक ने कहा कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है. कुछ लोगों ने तो ये भी सलाह दी कि वो अपने साथ एक और स्मार्टफोन लेकर आएं और उसकी बैटरी का स्क्रीनशॉट बॉस को भेज दें.