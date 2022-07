VIDEO: 6 साल के बेटे को सालभर तक जी जान से पढ़ाया मैथ्स, रिजल्ट देखते ही पिता के निकले आंसू!

हर माता-पिता अपने बच्चे को जी जान से पढ़ाता है जिससे वो परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आए. ये तो सच ही है कि अकेले बच्चों की परीक्षा नहीं होती, माता-पिता की भी होती है. इसलिए वो भी बच्चों की पढ़ाई में उतना ही मन लगाते हैं जितना बच्चे. मगर सच तो ये है कि बच्चों के मन लगाने की एक सीमा होती है. पर शायद एक चीनी पिता (Chinese father teach 6 year old son maths) को ये समझ नहीं आया. उसने अपने 6 साल के बेटे को 1 साल तक जमकर पढ़ाया मगर जब रिजल्ट आया तो उसके आंसू निकल आए.

इन दिनों चीनी सोशल मीडिया, वीबो पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति कैमरे के सामने फूटफूटकर (Man cried after seeing son’s exam result) रोते हुए नजर आ रहा है. हैरानी की बात ये है कि शख्स ऐसी चीज के लिए रो रहा है जिसपर उसका कोई बस नहीं था. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हेनान प्रांत के जेंगजाउ (Henan province, Zhengzhou) में एक पिता को बड़ा धक्का लगा. रिपोर्ट की मानें तो उसने पूरे 1 साल तक बच्चे को जमकर मैथ्स (Son failed in maths father cried on camera) पढ़ाया. पिता चाहते थे कि उनका 6 साल का बेटा टॉप करे.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

जी जान से पढ़ाने के बाद भी फेल हो गया बेटा

इतनी डेडिकेशन और जी जान से पढ़ाने के बाद जब रिजल्ट आया तो पिता के होश उड़ गए. वो इसलिए क्योंकि बच्चा परीक्षा में फेल हो गया. 100 अंकों में से उसके सिर्फ 6 मार्क्स ही आए. ये देखकर पिता की आंखों से आंसू आ गए. वीबो पर वायरल होने वाला ये वीडियो अब इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया जा चुका है. बच्ची का जब जून के एग्जैम में नंबर आया तो पिता की पैरों तले जमीन खिसक गई. उसे सिर्फ 6 नंबर ही मिले थे.

सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय

वायरल पोस्ट में लिखा है कि पिता ने कई रातें बच्चे को पढ़ाने में बिता दी थीं. अब इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने जहां पिता का साथ दिया, वहीं बहुत से लोगों ने बच्चे का भी साथ दिया. एक ने कहा कि वो पिता का दर्द समझ सकता है. वहीं एक ने कहा कि आगे बेहतर करने के और भी विकल्प हैं. जिन लोगों ने बच्चे का साथ दिया, उन्होंने तो पिता को ही दोषी बना दिया. एक ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो पिता ने बच्चे को सिखाया होगा, वही गलत होगा. वहीं एक शख्स ने तो ये तक कह दिया कि ये भी मुमकिन है कि बच्चे ने विद्रोह में अपने से ही एग्जाम खराब किया हो.