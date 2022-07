20 सालों से हर महीने पेशाब से निकल रहा था खून, जांच कराने गए शख्स को पता चली हैरान करने वाली बात

इंसानी शरीर बेहद विचित्र होता है. हमारे शरीर से जुड़े कई ऐसे पहलु हैं जिसके बारे में हमें ही ठीक से नहीं पता होता. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर इंसान के शरीर में एक जैसी होती हैं मगर कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से किसी में अलग हो जाती हैं जो उन्हें खास होने के साथ-साथ दूसरों के लिए अजीबोगरीब बना देता है. हाल ही में ऐसा ही कुछ एक चीनी शख्स (Man born with female reproductive organ) के साथ हुआ जब उसे जांच कराने पर अपने ही बारे में एक विचित्र चीज मालूम चली.

डेली मेल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार चीन (Chinese man female organs) के Chen Li (बदला हुआ नाम) 33 साल के हैं और पिछले करीब 20 सालों से उनके पेट (man experience blood in urine for 20 years) में हर महीने कुछ-कुछ दिनों के लिए तेज दर्द होने लगता था. यही नहीं, उनकी पेशाब से कुछ दिनों तक हर महीने खून भी निकलता था. अपनी इस विचित्र कंडीशन के कारण वो काफी चिंतित थे इस वजह से उन्होंने हाल ही में डॉक्टर से जांच कराने का मन बना ही लिया.

पुरुष के अंदर थे महिलाओं के अंग

चीन के सिचुआन प्रांत में रहने वाले चेन की जब जांच हुई तो डॉक्टरों को ऐसी चीज पता चली जिससे वो दंग रह गए. चेंग भी इस बात से काफी हैरत में पड़ गए कि उनके शरीर के अंदर महिलाओं के अंग हैं. डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके अंदर पुरुष और महिला, दोनों के अंग मौजूद हैं. यानी उनके शरीर में पुरुषों के यौन अंग होने के साथ महिलाओं के क्रोमोसोम और अंडाशय के साथ-साथ गर्भाशय (Chinese man got ovaries and uterus) भी मौजूद है.

सर्जरी से निकलवाए महिलाओं के अंग

डॉक्टरों ने ये भी बताया कि पिछले 20 सालों से उन्हें पेशाब में जो खून आ रहा था वो दरअसल, माहवारी (man got blood in urine due to menstruation) के कारण था. उसकी के चलते उनके पेट में भी दर्द होता है. इसके बाद उन्होंने सर्जरी से महिलाओं के अंगों को शरीर से निकलवा दिया. डॉक्टरों को पहले लगा था कि पेट में दर्द अपेंडिक्स के कारण है. पिछले साल उनका मेडिकल चेकअप हुआ था जिसमें ये खुलासा हुआ. उनकी 3 घंटे लंबी सर्जरी चली जिसके बाद उनके शरीर से महिलाओं के अंगों को हटाया गया. चेन के सर्जन लुओ जीपिंग ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि कुछ ही वक्त में चेन नॉर्मल हो गए थे. डॉक्टरों ने ये भी बताया कि वो पुरुष के तौर पर अपनी जिंदगी अब आसानी से बिता सकते हैं मगर वो पिता नहीं बन सकते क्योंकि अंडकोष शुक्राणु पैदा करने में असमर्थ हैं.