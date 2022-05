'डायनासोर' जैसे दिखने वाले जीव का Video हुआ वायरल! झुंड में दौड़ते देख चौंक गए लोग, जानें सच्चाई

आपने वैज्ञानिकों के इस दावे को सुना ही होगा कि एक वक्त था जब धरती पर डायनासोर रहते थे. वो पूरी धरती पर मौजूद थे और अलग-अलग आकार में हुआ करते थे. एक डायनासोर को आपने फिल्मों और कार्टून में भी देखा होगा जिनकी गर्दन काफी लंबी हुआ करती थी. इन्हें मैमनकीसौरस (Mamenchisaurus dinosaur) कहते थे. इन दिनों एक वीडियो काफी चर्चा में है जिसमें इसी डायनासोर का छोटा रूप (animal looks like dinosaur with long neck) देखने को मिल रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर डायनासोर अब मौजूद नहीं हैं तो फिर ये कौन सा जीव है.

अपने अमेजिंग वीडियोज (Amazing videos) के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर जानवरों से जुड़े कई मजेदार वीडियोज शेयर किए जाते हैं जिनमें जानवरों की मजेदार हरकतें और अजब-गजब चीजें दिखाई देती हैं. हाल ही में एक वीडियो चर्चा में है क्योंकि इसमें जो जीव दिख रहा है वो लंबी गर्दन वाली डायनासोर (Dinosaur like animals running video) जैसा लग रहा है. इसे देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि कहीं ये असल में डायनासोर तो नहीं!

डायनासोर जैसा दिखने वाला जीव आया नजर!

वीडियो में ये जीव बड़ी संख्या में समुद्री इलाके के पास नजर आ रहे हैं. एक के बाद एक सैंकड़ों जीव एक तरफ से दूसरी तरफ भागते दिख रहे हैं. यूं तो इनका आकार छोटा है मगर ये मैमनकीसौरस जैसे ही लग रहे हैं जिनकी जिराफ जैसी बड़ी गर्दन हुआ करती थी. इन जीवों के पैर काफी छोटे हैं और अपनी बड़ी गर्दन को ऊपर उठाए ये भाग रहे हैं. इस वीडियो को देखर बहुत से लोगों ने कमेंट कर जानने की कोशिश की है कि आखिर ये जीव है कौन?

जानिए वीडियो की सच्चाई

चलिए अब हम इस वीडियो से जुड़ा राज आपके सामने खोलते हैं. दरअसल, ये डायनासोर या उससे जुड़ा कोई जीव नहीं है, ना ही उसकी गर्दन इतनी लंबी है. ऐसा भी नहीं है कि इस जीव के बारे में कभी खोज नहीं हुई है. आपको बता दें कि जो लंबी सी चीज दिख रही है जिसे लोग गर्दन समझ रहे हैं वो पूंछ है और वीडियो में दिख रहा जीव कोटी नाम का एक छोटा सा जानवर है जो दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में रहता है. वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसे रिवर्स यानी उल्टा कर के चलाया जा रहा है. जानवर दूसरी तरफ भाग रहे हैं मगर रिवर्स करने पर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी लंबी गर्दन है और वो आगे की तरफ भाग रहे हैं. वीडियो को 90 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं और लोग कमेंट सेक्शन में जानवरों की सच्चाई बता रहे हैं.