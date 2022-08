VIDEO: पेड़ के नीचे सुस्ता रही महिला के ऊपर चढ़ गया कोबरा! सांप को देखकर बिना हिले लेटी रही औरत

सांप इतना खतरनाक जीव है कि वो चाहे टीवी पर दिख जाए या फिर किसी जू के बंद पिंजड़े में नजर आ जाए, उसे देखकर डर एक समान ही लगता है. मगर सोचिए कि जब वही सांप (snake on woman video) किसी के ठीक सामने आ जाए तो क्या होगा? बेशक उस इंसान की हालत खराब हो जाएगी और वो वहां से डरकर भागने लगेगा. मगर एक महिला ऐसी स्थिति में फंस गई कि उसके सामने सांप (Snake climb on top of woman video) आ गया और वो डरकर भाग भी नहीं पाई क्योंकि वो उसके ठीक ऊपर बैठा था.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सुशांत नंदा (@susantananda3) अक्सर जानवरों से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जो हर किसी को चौंका रहा है. इस वीडियो में एक महिला के बदन पर सांप (Cobra sitting on woman in farm video) चढ़ा दिख रहा है. ऐसे में वो वहां से भाग भी नहीं सकती. सुशांत ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा- अगर ऐसी स्थिति में आप फंस जाएं तो आपका क्या रिएक्शन होगा?

महिला के ऊपर बैठा दिखा सांप

इस वीडियो में एक महिला पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी जब उसके ऊपर एक कोबरा सांप चढ़ गया. डरावनी बात ये थी कि महिला ने उसे देख लिया था मगर वो कुछ नहीं कर सकी और बिल्कुल स्थिर लेटी रही. सांप अपना फन फैलाए महिला पर बैठा दिख रहा है. वो कुछ बोलती भी सुनाई दे रही है जो मगर हिन्दी भाषा ना होने के कारण ठीक तरह से समझ नहीं आ रहा है. सुशांत ने अपने ट्वीट में आगे लिखा- जानकारी के लिए बता दें कि सांप उस जगह से कुछ मिनट बाद चला और उसने महिला को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया. वीडियो सुशांत नंदा के साथी ने भेजा है इसलिए इसे फेक भी नहीं समझा जा सकता.

वीडियो पर लोगों ने दिया रिएक्शन

वीडियो को 40 हजार से ज्यादा व्यू मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि ऐसी स्थिति में सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और सांप के आगे घुटने टेक देने चाहिए. एक शख्स ने रिप्लाई में बताया कि वीडियो में महिला भी कन्नड़ भाषा में यही कर रही है. हालांकि, इस दावे को गलत बताते हुए राघव नाम एक एक शख्स ने लिखा- “ये ओम नमः शिवाय जैसा तो नहीं लग रहा है. वीडियो में जो बोला जा रहा है उसका अनुवाद है कि उसे छोड़ दो और चले जाओ. कृपया सही अनुवाद बताएं.” एक व्यक्ति ने वीडियो बनाने वाले को ट्रोल किया, उसका कहना था कि ऐसे मौके पर वीडियो बनाने से अच्छा था महिला की मदद करना. इस बात पर एक ने रिप्लाई किया कि जिस स्थिति में वो महिला है, ऐसे में वीडियो बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि जरा सी हलचल से सांप हमला कर सकता था.