VIDEO: फोर्क पर रखी चार बैटरियों के बीच नाचने लगा सिक्का! किसी ने कहा विज्ञान तो किसी ने कहा फेक

सोशल मीडिया अजब-गजब वीडियोज का भंडार है. यहां कई ऐसे वीडियो दिख जाते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनोखी चीज देखने को मिल रही है. क्या आपने कभी किसी सिक्के को अपने आप घूमते हुए देखा है? आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है! चलिए आपको इस वीडियो (Coin rotating between batteries) के बारे में बताते हैं, फिर आप खुद ही इस बात को तय कर पाएंगे.

ट्विटर अकाउंट ‘एलेक्ट्रीशियन कंसल्टेंट्स’ पर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो शेयर किय गया है जिसमें 4 बैटरियों के बीच एक सिक्का (coin dancing between 4 batteries) घूम रहा है. लोग इसमें अलग-अलग अंदाजे लगा रहे हैं. किसी का कहना है कि ये फिजिक्स की वजह से हुआ है और इसके पीछे मैग्नेटिक फील्ड (Magnetic field) जिम्मेदार है, जिसकी वजह से सिक्का घूमने लगा पर कुछ लोगों ने जो दावे किए, वो ज्यादा सटीक लग रहे हैं.

नाचने लगा सिक्का

चलिए पहले बताते हैं कि वीडियो में क्या है. 4 बैटरी को, 4 फोर्क पर रख दिया गया है जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं. बीच में एक सिक्का रखा है. जैसे ही चौथी बैटरी अपनी जगह पर रखी जाती है, वैसे ही सिक्का नाचने लगता है. वो धीमे से शुरू होता है और एकदम से तेज हो जाता है. बैटरियां मामूली हैं, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं. कमेंट सेक्शन जब लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट कर ट्राय करने के बाद फोटो डाला तो बताया कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. फिर लोगों ने दावा किया कि ये वीडियो फेक है.

फेक है वीडियो?

17 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके इस वीडियो को लोगों ने फेक (fake video of coin rotating on its own) बताया है. उनका दावा है कि वीडियो को रिवर्स में चलाया गया है. पहले सिक्का घुमाया गया, उसके बाद चम्मच रखा गया और फिर बैटरी रखी गई. जब ये सब कुछ रिवर्स हुआ तो लगने लगा कि सिक्का बैटरी के रखने के बाद घूमना शुरू हुआ है. एक ने तो वीडियो को एंटी-रिवर्स कर के ही पोस्ट कर दिया जिससे सभी को पता चल गया कि सच्चाई क्या है.