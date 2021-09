कॉलेज के बाद न्यूड क्लीनर की तरह काम करती थी छात्रा, अनजान ग्राहक के घर पहुंची तो उड़ गए होश!

अक्सर लोग जल्द और आसान तरीकों से पैसे कमाना (Quick Ways to earn money) चाहते हैं. ऐसे में वो ये नहीं देखते कि जो काम वो कर रहे हैं उसके कारण उनके लिए किसी प्रकार की समस्या ना खड़ी हो जाए. कई बार शॉर्टकट (Shortcuts to earn money) मुश्किलों में डाल देता है. ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के साथ जिसने जल्दी पैसे कमाने (Woman gets in trouble) के लिए एक अजीबोगरीब रास्ता चुना मगर वो इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गई कि अब सोशल मीडिया पर लोगों से सलाह मांग रही है कि अब उसे क्या करना चाहिए.

सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक युवती ने बिना अपना नाम बताए अपनी समस्या लोगों के साथ शेयर की है. युवती ने बताया कि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और कॉलेज के बाद पैसे कमाने के लिए वो न्यूड क्लीनर (College girl works as Nude Cleaner) का काम करती है. वो लोगों के घर जाती है और वहां न्यूड होकर घर की सफाई (Nude Cleaning) करती है. युवती ने बताया कि एक बार एक अनजान शख्स ने उसे क्लीनिंग के लिए बुक किया. उसे नहीं पता था कि उसका ग्राहक कौन है. जब वो सफाई के लिए अपने ग्राहक के घर पहुंची तो ग्राहक को देखकर दंग रह गई. वो ग्राहक और कोई नहीं उसके यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर (University Professor) था.

महिला ने बताया कि ना ही प्रोफेसर को ये पता था कि उसके घर आने वाला क्लीनर कौन होगा और ना ही उसे पता था कि वो किसके घर सफाई के लिए जा रही है. जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो आंखें नहीं मिला पा रहे थे. युवती ने कहा कि दोनों के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि वो इस वाकये को भूल जाएं. प्रोफेसर ने इस बात के लिए हामी भी भरी मगर उस इंसिडेंट के बाद से ही वो युवती से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं. युवती ने बताया कि कुछ वक्त पहले वो और उसके दोस्त कॉलेज में थे जब अचानक उन लोगों की मुलाकात उसी प्रोफेसर से हो गई लेकिन उन्होंने ना ही युवती की ओर देखा और ना ही उससे बात की. पढ़ाई के सिलसिले में उसे फिर प्रोफेसर के घर जाना पड़ा मगर वहां भी उन्होंने उसे नजरंदाज किया. अब युवती को लग रहा है कि इस वजह से उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि अगले साल प्रोफेसर उसे कुछ विषय पढ़ाने वाला है.

युवती के इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट कर उसे समझाया कि उसे अब इस बारे में भूल जाना चाहिए. जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो प्रोफेसर भी कुछ वक्त में नॉर्मल हो जाएंगे. एक शख्स ने कहा कि प्रोफेसर उससे इसलिए नजरें नहीं मिला रहे क्योंकि वो खुद शर्मिंदा हैं और वो शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर युवती ने किसी को इस बारे में बता दिया कि प्रोफेसर अपने घर में न्यूड क्लीनर को बुलाते हैं तो संभव है कि उनकी नौकरी चली जाएगी.